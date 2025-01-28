5 небезпечних типів безсоння: який саме у вас та як з ним впоратися

Перший тип: стрес і негативні емоції як основа

Перший тип безсоння пов’язаний з високим рівнем стресу і негативними емоціями. Люди, які належать до цього типу, часто незадоволені життям і відчувають низький рівень щастя. Безсоння стає їхньою постійною супутницею через постійне перенапруження нервової системи.

Дослідники зазначають, що такі люди мають схильність до депресивних станів. Їхній сон не покращується навіть після медикаментозного лікування. Для боротьби з безсонням цього типу можуть бути ефективними методи психотерапії, спрямовані на зниження стресу та роботу з емоціями.

Другий тип: середній рівень стресу і баланс емоцій

Цей тип характеризується середнім рівнем стресу та відносно збалансованими позитивними емоціями. Люди, які належать до цієї категорії, не завжди відчувають сильну напругу, проте безсоння все ж таки стає для них проблемою.

Цікавим відкриттям стало те, що когнітивно-поведінкова терапія дає для них хороші результати. Також людям із цим типом підходять медикаментозні засоби, зокрема транквілізатори. Важливим аспектом є навчання методів релаксації, які допомагають знизити напруження перед сном.

Третій тип: знижені позитивні емоції

Для третього типу характерний помірний рівень стресу, але низький рівень позитивних емоцій. Ці люди можуть уникати соціальних контактів і мати труднощі у пошуку радості в повсякденному житті. Безсоння у них нерідко пов’язане з загальним негативним настроєм.

Лікування цього типу безсоння викликає труднощі, оскільки медикаменти часто не дають належного ефекту. Дослідники припускають, що цим людям варто звертати більше уваги на психологічну підтримку та зміну способу життя. Пошук нових хобі або спілкування з позитивними людьми може стати для них першим кроком до кращого сну.



Щоб усунути причину безсоння, треба знати його тип (фото: Pexels.com)

Четвертий тип: відгук на минулий стрес

Цей тип є своєрідною реакцією на стресові ситуації, які відбулися в минулому. Хоча у теперішньому часі рівень стресу може бути низьким, спогади про негативні події продовжують впливати на людину. Це може бути наслідком травматичного досвіду або серйозних життєвих потрясінь.

Люди цього типу добре реагують на медикаментозне лікування, але когнітивно-поведінкова терапія для них менш ефективна. Важливо зосередитися на роботі з минулими травмами, щоб позбутися їхнього впливу на сон. Методи релаксації та медитації також можуть стати ефективними у боротьбі з безсонням.

П'ятий тип: низький стрес і незначний вплив

Люди, які належать до п’ятого типу, мають низький рівень стресу, і це не впливає на якість їхнього сну. Причини їхнього безсоння залишаються невизначеними, але вони можуть бути пов’язані з фізіологічними або спадковими чинниками.

Цікаво, що для цього типу медикаментозне лікування також часто є неефективним. Вчені припускають, що безсоння цього типу потребує індивідуального підходу і ретельної діагностики. Можливо, важливу роль відіграє корекція режиму дня та створення комфортних умов для сну.

Перспективи досліджень і надія на майбутнє

Дослідження голландських вчених, яке тривало п’ять років, дало чітке розуміння, що типи безсоння залишаються незмінними з часом. Ці відкриття дають можливість підібрати більш персоналізовані методи лікування, залежно від типу розладу.

Японські вчені також підтримують цю ідею, наголошуючи, що безсоння 1-го і 2-го типу найчастіше виникає у ранньому віці. Хоча універсального вирішення проблеми поки що немає, науковці впевнені, що визначення типу безсоння - це ключ до ефективної терапії.