5 опасных типов бессонницы: какой именно у вас и как с ним справиться

Первый тип: стресс и негативные эмоции как основа

Первый тип бессонницы связан с высоким уровнем стресса и негативными эмоциями. Люди, принадлежащие к этому типу, часто недовольны жизнью и испытывают низкий уровень счастья. Бессонница становится их постоянной спутницей из-за постоянного перенапряжения нервной системы.

Исследователи отмечают, что такие люди имеют склонность к депрессивным состояниям. Их сон не улучшается даже после медикаментозного лечения. Для борьбы с бессонницей этого типа могут быть эффективными методы психотерапии, направленные на снижение стресса и работу с эмоциями.

Второй тип: средний уровень стресса и баланс эмоций

Этот тип характеризуется средним уровнем стресса и относительно сбалансированными положительными эмоциями. Люди, принадлежащие к этой категории, не всегда испытывают сильное напряжение, однако бессонница все же становится для них проблемой.

Интересным открытием стало то, что когнитивно-поведенческая терапия дает для них хорошие результаты. Также людям с этим типом подходят медикаментозные средства, в частности транквилизаторы. Важным аспектом является обучение методам релаксации, которые помогают снизить напряжение перед сном.

Третий тип: сниженные положительные эмоции

Для третьего типа характерен умеренный уровень стресса, но низкий уровень положительных эмоций. Эти люди могут избегать социальных контактов и испытывать трудности в поиске радости в повседневной жизни. Бессонница у них нередко связана с общим негативным настроением.

Лечение этого типа бессонницы вызывает трудности, поскольку медикаменты часто не дают должного эффекта. Исследователи предполагают, что этим людям стоит обращать больше внимания на психологическую поддержку и изменение образа жизни. Поиск новых хобби или общение с позитивными людьми может стать для них первым шагом к лучшему сну.



Чтобы устранить причину бессонницы, надо знать ее тип (фото: Pexels.com)

Четвертый тип: отклик на прошлый стресс

Этот тип является своеобразной реакцией на стрессовые ситуации, которые произошли в прошлом. Хотя в настоящем времени уровень стресса может быть низким, воспоминания о негативных событиях продолжают влиять на человека. Это может быть следствием травматического опыта или серьезных жизненных потрясений.

Люди этого типа хорошо реагируют на медикаментозное лечение, но когнитивно-поведенческая терапия для них менее эффективна. Важно сосредоточиться на работе с прошлыми травмами, чтобы избавиться от их влияния на сон. Методы релаксации и медитации также могут стать эффективными в борьбе с бессонницей.

Пятый тип: низкий стресс и незначительное влияние

Люди, принадлежащие к пятому типу, имеют низкий уровень стресса, и это не влияет на качество их сна. Причины их бессонницы остаются неопределенными, но они могут быть связаны с физиологическими или наследственными факторами.

Интересно, что для этого типа медикаментозное лечение также часто является неэффективным. Ученые предполагают, что бессонница этого типа требует индивидуального подхода и тщательной диагностики. Возможно, важную роль играет коррекция режима дня и создание комфортных условий для сна.

Перспективы исследований и надежда на будущее

Исследование голландских ученых, которое длилось пять лет, дало четкое понимание, что типы бессонницы остаются неизменными со временем. Эти открытия дают возможность подобрать более персонализированные методы лечения, в зависимости от типа расстройства.

Японские ученые также поддерживают эту идею, подчеркивая, что бессонница 1-го и 2-го типа чаще всего возникает в раннем возрасте. Хотя универсального решения проблемы пока нет, ученые уверены, что определение типа бессонницы - это ключ к эффективной терапии.