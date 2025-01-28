5 опасных типов бессонницы: какой именно у вас и как с ним справиться

Бессонница - это больше, чем просто невозможность заснуть. Хотя многим кажется, что это одинаковое состояние для всех, на самом деле существует пять различных типов этого расстройства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие голландские ученые из Института нейробиологии в Амстердаме провели исследование, которое пролило свет на особенности бессонницы и способы ее лечения.
Первый тип бессонницы связан с высоким уровнем стресса и негативными эмоциями. Люди, принадлежащие к этому типу, часто недовольны жизнью и испытывают низкий уровень счастья. Бессонница становится их постоянной спутницей из-за постоянного перенапряжения нервной системы.
Исследователи отмечают, что такие люди имеют склонность к депрессивным состояниям. Их сон не улучшается даже после медикаментозного лечения. Для борьбы с бессонницей этого типа могут быть эффективными методы психотерапии, направленные на снижение стресса и работу с эмоциями.
Этот тип характеризуется средним уровнем стресса и относительно сбалансированными положительными эмоциями. Люди, принадлежащие к этой категории, не всегда испытывают сильное напряжение, однако бессонница все же становится для них проблемой.
Интересным открытием стало то, что когнитивно-поведенческая терапия дает для них хорошие результаты. Также людям с этим типом подходят медикаментозные средства, в частности транквилизаторы. Важным аспектом является обучение методам релаксации, которые помогают снизить напряжение перед сном.
Для третьего типа характерен умеренный уровень стресса, но низкий уровень положительных эмоций. Эти люди могут избегать социальных контактов и испытывать трудности в поиске радости в повседневной жизни. Бессонница у них нередко связана с общим негативным настроением.
Лечение этого типа бессонницы вызывает трудности, поскольку медикаменты часто не дают должного эффекта. Исследователи предполагают, что этим людям стоит обращать больше внимания на психологическую поддержку и изменение образа жизни. Поиск новых хобби или общение с позитивными людьми может стать для них первым шагом к лучшему сну.
Чтобы устранить причину бессонницы, надо знать ее тип (фото: Pexels.com)
Этот тип является своеобразной реакцией на стрессовые ситуации, которые произошли в прошлом. Хотя в настоящем времени уровень стресса может быть низким, воспоминания о негативных событиях продолжают влиять на человека. Это может быть следствием травматического опыта или серьезных жизненных потрясений.
Люди этого типа хорошо реагируют на медикаментозное лечение, но когнитивно-поведенческая терапия для них менее эффективна. Важно сосредоточиться на работе с прошлыми травмами, чтобы избавиться от их влияния на сон. Методы релаксации и медитации также могут стать эффективными в борьбе с бессонницей.
Люди, принадлежащие к пятому типу, имеют низкий уровень стресса, и это не влияет на качество их сна. Причины их бессонницы остаются неопределенными, но они могут быть связаны с физиологическими или наследственными факторами.
Интересно, что для этого типа медикаментозное лечение также часто является неэффективным. Ученые предполагают, что бессонница этого типа требует индивидуального подхода и тщательной диагностики. Возможно, важную роль играет коррекция режима дня и создание комфортных условий для сна.
Исследование голландских ученых, которое длилось пять лет, дало четкое понимание, что типы бессонницы остаются неизменными со временем. Эти открытия дают возможность подобрать более персонализированные методы лечения, в зависимости от типа расстройства.
Японские ученые также поддерживают эту идею, подчеркивая, что бессонница 1-го и 2-го типа чаще всего возникает в раннем возрасте. Хотя универсального решения проблемы пока нет, ученые уверены, что определение типа бессонницы - это ключ к эффективной терапии.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты TED, WebMD, Sleep Foundation.