5 найважливіших критеріїв, які допоможуть вибрати ідеальне вино

Де виготовлено вино

Якщо ви хочете придбати дійсно якісне вино, то віддавайте перевагу тим напоям, які виготовлені у перевірених регіонах. Міжнародні винні центри розташовані у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині та Новій Зеландії. Якщо вибираєте вино із США, то у пріоритеті мають бути напої, виготовлені в Каліфорнії, Вашингтоні, Орегоні і Нью-Йорку. Якщо українські вина - то із Закарпаття чи півдня України.

Сорт винограду, з якого виготовлено вино

Вибирайте один із так званих "благородних" сортів винограду: каберне совіньйон, піно нуар, мерло, шардоне, совіньйон Блан і рислінг. Це не означає, що ви не повинні розглядати вина, виготовлені з інших сортів, але майте на увазі, що вже із згаданими видами винограду ви точно не прогадаєте, оскільки вони дають смаки, які подобаються практично кожному.

Як має виглядати і пахнути пробка

Пробки, які висохли, запліснявіли або розпалися, можуть свідчити про проблему з вином. Приблизно від 1% до 5% закоркованих винних пляшок "закорковані", тобто вони забруднені сполукою під назвою 2,4,6-трихлоранізол, яка надає їм неприємного аромату, схожого на мокру газету чи запах запліснявілого підвалу.

Ось чому сомельє в шикарних ресторанах пропонують відвідувачам пробки, перш ніж налити вино. Якщо пробка пахне дивно, вино майже напевно пахне так само.

Як має виглядати вино в келиху

Незалежно від того, чи вино червоне, біле чи рожеве, воно має бути прозорим, а не мутним. Вина, описані як "природні" або "біодинамічні", що означає, що вони мінімально оброблені, іноді є винятком.

Колір також є ознакою можливих проблем, особливо у білих винах. Якщо вони темно-жовті або коричнево-жовті, вони можуть бути окиснені або мадеризовані (мадерізація - це форма окислення, яка зазвичай викликається впливом тепла). Коричневий обідок навколо краю червоного вина не обов’язково вказує на проблему, але є загальною ознакою старіння.

Як має пахнути і смакувати напій

Іноді вино може мати запах тухлих яєць або запах сірчаних сполук, які або додають у вино, щоб стабілізувати його, або вони виникають природним чином під час бродіння. Але цей аромат розсіюється через 15 або 20 хвилин після відкриття пляшки. Потім є летюча кислотність, аромат оцтової кислоти, який іноді вводиться виноробом, як спосіб додати складності.

Іноді вино просто нічим не пахне. Однак більшість якісних вин мають приємний аромат. Часто це просто запах сорту винограду, з якого виготовили вино. Аромат совіньйон Блан, наприклад, зазвичай нагадує грейпфрут і/або персики, основний сорт винограду К’янті пахне фіалками. Вино також може мати так званий "букет" запахів.

Щодо смаку напою експерти радять керуватись суто власними вподобаннями, оскільки немає якогось єдиного правильного смаку. Дотримуйтесь правила - вам подобається, значить купуйте.