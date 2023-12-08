Які напої не варто замовляти у пабах: бармени розкрили цікаві секрети

Бармени зізналися, які алкогольні напої вони не наважилися б замовити самі в якомусь пабі. Вони вказали на нюанси, про які більшість людей не замислюються.

Які напої не варто замовляти у пабах, каже РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на New York Post.

Генеральний менеджер винного магазину та бару в Санта-Моніці Даніел Йеом з обережністю ставиться до розливного пива або келиху вина в пабах.

Відвідувачі справді не знають, коли у закладі востаннє чистили витяжну систему і там може бути неприємна ситуація із плодовими мухами та сміттям. Тому є ризик отримати не той освіжаючий напій, на який ви сподіваєтесь.

У теплий час без ретельного очищення та промивання систем не обходиться жоден заклад, тому що в середньому продається за день від бочки до 10. А от у холодну пору пиво замовляють рідше, тому очищення проводять нерегулярно. І є ризик не лише потрапити на брудну систему, а й отримати прострочений напій.

Келих вина здається безпечнішим варіантом, але це тільки в тому випадку, якщо це вино було відкрито прямо перед вами. Інакше - хто знає, як давно було відкрито пляшку.

Даніел рекомендує у таких ситуаціях вибирати в пабі класичний джин чи віскі з колом.

Жоден бармен ніколи не замовляє коктейль "чай із льодом на Лонг-Айленді". Знаменитий коктейль має вражаючий ефект. Туди входить горілка, білий ром, текіла, джин, тріп-сек, що дає відвідувачам більше віддачі від витрачених коштів.

"Більшість клієнтів хочуть його просто тому, що він міцний, і вони хочуть швидко напитися", - попередила директор паризького кафе та бару в Нью-Йорку Лорен Ленніхан.

Але багато барменів відмовляться від такого коктейлю, тому що він не вартий витрачених на нього коштів.

Еспресо-мартіні - модний напій, але варто відмовитись від нього у тих закладах, де немає справжнього еспресо.

"Більшість барів не обладнані пристойними еспрес-машинами, а кава може бути старою і довго лежати за стійкою", - попереджає бармен Алехандро Ечеверріа.

Напій з кофеїном може завдати шкоди вашому здоров'ю у багатьох відношеннях. Для нього потрібен свіжий еспресо, горілка, Калуа та простий сироп, але в деяких барах свіжу каву замінюють охолодженим крапельним або холодним пивом. Тому результат виходить плачевний.

"У більшості випадків він виходить незбалансованим, прісним або навіть гірким. Це справді складний коктейль. Від якості інгредієнтів до консистенції коктейлю – кожен фактор може вплинути на кінцевий результат", – додав Алехандро.

Не радять бармени замовляти й "Маргариту" – улюблений коктейль багатьох жінок. Здається, цей коктейль складно зіпсувати – збовтайте текілу, сік лайма, тріпл-сек та лід. Але часто бармени намагаються його вдосконалити та можуть додати туди різні лікери, кислий сік.

Не варто замовляти пиво Guinness у великому та наповненому пабі, тому що йому потрібен ідеальний двокомпонентний налив з азотного крана. А от у тихому та спокійному, де бармен нікуди не поспішає - можна.