5 самых важных критериев, которые помогут выбрать идеальное вино

Где изготовлено вино

Если вы хотите приобрести действительно качественное вино, то предпочитайте те напитки, которые изготовлены в проверенных регионах. Международные винные центры расположены во Франции, Италии, Испании, Германии и Новой Зеландии. Если вы выбираете вино из США, то в приоритете должны быть напитки, изготовленные в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне и Нью-Йорке. Если украинские вина - то из Закарпатья или юга Украины.

Сорт винограда, из которого изготовлено вино

Выбирайте один из так называемых "благородных" сортов винограда: каберне совиньон, пено нуар, мерло, шардоне, совиньон Блан и рислинг. Это не значит, что вы не должны рассматривать вина, изготовленные из других сортов, но имейте в виду, что уже с упомянутыми видами винограда вы точно не прогадаете, поскольку они дают вкусы, которые нравятся практически каждому.

Как должна выглядеть и пахнуть пробка

Высохшие, заплесневевшие или распавшиеся пробки могут свидетельствовать о проблеме с вином. Приблизительно от 1% до 5% закупоренных винных бутылок "укупорены", то есть они загрязнены соединением под названием 2,4,6-трихлоранизол, которое придает им неприятный аромат, похожий на мокрую газету или запах заплесневелого подвала.

Вот почему сомелье в шикарных ресторанах предлагают посетителям пробки, прежде чем налить вино. Если пробка пахнет странно, вино почти наверняка пахнет так же.

Как должно выглядеть вино в бокале

Независимо от того, красное, белое или розовое вино, оно должно быть прозрачным, а не мутным. Вина, описанные как "природные" или "биодинамические", что означает, что они минимально обработаны, иногда являются исключением.

Цвет также является признаком возможных проблем, особенно в белых винах. Если они темно-желтые или коричнево-желтые, они могут быть окислены или мадеризованы (мадеризация - это форма окисления, которая обычно вызывается воздействием тепла). Коричневый ободок вокруг края красного вина не обязательно указывает на проблему, но является общим признаком старения.

Как должен пахнуть и смаковать напиток

Иногда вино может иметь запах тухлых яиц или запах серных соединений, которые либо добавляют в вино, чтобы стабилизировать его, либо он возникает естественным образом во время брожения. Но этот аромат рассеивается через 15 или 20 минут после вскрытия бутылки. Затем есть летучая кислотность, аромат уксусной кислоты, иногда виноделы ее вводят, как способ добавить сложности.

Иногда вино просто ничем не пахнет. Однако большинство качественных вин обладают приятным ароматом. Часто это просто запах сорта винограда, из которого изготовили вино. Аромат совиньон Блан, например, обычно напоминает грейпфрут и/или персики, основной сорт винограда Кьянти пахнет фиалками. Вино также может иметь так называемый букет запахов.

Относительно вкуса напитка эксперты советуют руководствоваться чисто собственными предпочтениями, поскольку нет единого правильного вкуса. Соблюдайте правило - вам нравится, значит покупайте.