Ідеальний зимовий напій. Як приготувати глінтвейн за рецептом Джеймі Олівера
Глінтвейн - це ідеальний напій для того, щоб зігрітися взимку та провести затишний вечір з рідними та близькими. До того ж готувати його зовсім просто, а інгредієнти можна змінювати відповідно до ваших уподобань.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарне видання Shuba розповідає, як приготувати глінтвейн за рецептом відомого шеф-кухаря Джеймі Олівера.
Інгредієнти
Найпершим кроком потрібно очистити клементини, лимон і лайм від шкірки, але не викидайте її.
Далі візьміть велику каструлю, висипте туди кілька ложок цукру, поставте на середній вогонь, додайте шкірку цитрусових і вичавіть туди сік клементин.
Додайте до суміші гвоздику, паличку кориці, лавровий лист і приблизно 10-12 терок мускатного горіха. Розріжте стручок ванілі та додайте в каструлю. У результаті вилийте до спецій стільки червоного вина, щоб воно покрило цукор.
Дайте йому проваритись, поки цукор повністю не розчиниться в червоному вині, потім доведіть до кипіння. Прокип'ятіть близько 4-5 хвилин чи до моменту поки отримаєте густий сироп.
Коли ваш напій буде готовий, зменште вогонь до мінімуму і додайте зірочки анісу і ту кількість вина, що залишилась. Перед тим злегка нагрійте його.
Коли глінтвейн трохи вистигне та настоїться, розлийте його по келихах і подавайте.
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