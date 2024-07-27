5 найстильніших собак мініатюрного розміру

Лхаса-апсо

Висота: 25-30 см

Вага: 5,5-8 кг

Тривалість життя: 12-15 років.

Обидва стилі вимагають розчісування, щоб шовковисте хутро не сплутувалося. Але якщо ви не плануєте показувати лхаського апсо на виставках собак і не хочете купати його кожні два тижні, то вам краще роздивитися коротку стрижку для такого улюбленця.

Шерсть цієї собаки обов'язково треба повністю сушити після миття. Якщо залишити її мокрою, лхаса-апсо будуть виглядати гірше, ніж перед купанням.

Як виглядая собака породи лхаса-апсо (фото: Вікіпедія)

Пекінес

Висота: 15-25 см

Вага: 6-6.5 кг

Тривалість життя: 12-14 років.

Звичайний пекінес має подвійну шерсть, яка довша на шиї та голові та схожа на пишну гриву. Хоча їх, безумовно, можна підстригти коротко, це варто робити рідко, адже часте підстригання може зіпсувати забарвлення та текстуру шерсті такого улюбленця.

Незалежно від того, довга чи коротка шерсть у пекінеса, її треба розчісувати кілька разів на тиждень. Це має вирішальне значення для підтримки здоров'я та краси собаки.

Пекінес (фото: Вікіпедія)

Йоркширський тер'єр

Висота: 17-22 см

Вага: 3-3.5 кг

Тривалість життя: 11-15 років.

У йорків шерсть схожа на людське волосся. Через її шовковисту текстуру, щоб зберегти зовнішній вигляд, її необхідно розчісувати щодня та купати щотижня.

А щоб уникнути очних інфекцій або проблем із зором, треба збирати довгі пасма на голові такого улюбленця в пучок. Оскільки вовна у них одношарова, у зимові місяці йорків слід обов'язково одягати у светри чи куртки.

Йоркширський тер'єр (фото: Вікіпедія)

Шетландська вівчарка

Висота: 35-40 см

Вага: 7-12 кг

Тривалість життя: 12-14 років.

Шетландські вівчарки відмінно ладнають з дітьми. Вони вважаються двоюрідними братами коллі, бо мають таку ж грубу подвійна шерсть.

Густе підшерстя цих вівчарок вимагає треба розчісувати кожні кілька днів, щоб уникнути ковтунів і сплутування. Але її ні в якому разі не можна коротко стригти - шерсть захищає шотландську вівчарку від будь-якої негоди.

Шетландська вівчарка (фото: Вікіпедія)

Тибетський тер'єр

Висота: 35-45 см

Вага: 8-13,5 кг

Тривалість життя: 15-16 років.

Вовняна подвійна шерсть тер'єру Тибету зберігає тепло навіть при низьких температурах. Вона буває кучерявою, хвилястою, жорсткою, гладкою і навіть прямою. Чим довша вовна такого улюбленця, тим частіше вам треба буде її розчісувати.

Хоча тибетських тер'єрів, безумовно, можна підстригти коротко, цього краще не робити, адже ці собаки не люблять розставатися зі своїм хутром.

Тибетський тер'єр (фото: Вікіпедія)