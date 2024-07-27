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5 самых стильных собак миниатюрного размера

Суббота 27 июля 2024 22:00
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5 самых стильных собак миниатюрного размера Самые стильные собаки маленького размера (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Длинношерстные собаки поражают своим стильным внешним видом. Однако такая шерсть требует постоянного ухода.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 более стильных длинношерстных собак небольшого размера.

Лхаса-апсо

  • Высота: 25-30 см
  • Вес: 5,5-8 кг
  • Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Оба стиля требуют расчесывания, чтобы шелковистый мех не спутывался. Но если вы не планируете показывать лхазского апсо на выставках собак и не хотите купать его каждые две недели, то вам лучше рассмотреть короткую стрижку для такого любимца.

Шерсть этой собаки обязательно нужно полностью сушить после мытья. Если оставить ее мокрой, лхаса-апсо будут выглядеть ужаснее, чем перед купанием.

5 самых стильных собак миниатюрного размера

Как выглядит собака породы лхаса-апсо (фото: Википедия)

Пекинес

  • Высота: 15-25 см
  • Вес: 6-6.5 кг
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Обычный пекинес имеет двойную шерсть, которая длиннее шеи и головы и похожа на пышную гриву. Хотя их, безусловно, можно подстричь коротко, это следует делать редко, ведь частое подстригание может испортить окраску и текстуру шерсти такого любимца.

Независимо от того, длинная или короткая шерсть у пекинеса, ее нужно расчесывать несколько раз в неделю. Это имеет решающее значение для поддержания здоровья и красоты собаки.

5 самых стильных собак миниатюрного размера

Пекинес (фото: Википедия)

Йоркширский терьер

  • Высота: 17-22 см
  • Вес: 3-3.5 кг
  • Продолжительность жизни: 11-15 лет.

У йорков шерсть похожа на человеческие волосы. Из-за ее шелковистой текстуры, чтобы сохранить внешний вид, ее необходимо расчесывать ежедневно и купать еженедельно.

А чтобы избежать глазных инфекций или проблем со зрением, нужно собирать длинные пряди на голове такого любимца в пучок. Поскольку шерсть у них однослойная, в зимние месяцы йорк следует обязательно одевать в свитера или куртки.

5 самых стильных собак миниатюрного размера

Йоркширский терьер (фото: Википедия)

Шетландская овчарка

  • Высота: 35-40 см
  • Вес: 7-12 кг
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Шетландские овчарки отлично ладят с детьми. Они считаются двоюродными братьями колли, потому что имеют такую же грубую двойную шерсть.

Густой подшерсток этих овчарок требует расчесывать каждые несколько дней, чтобы избежать колтунов и спутывания. Но ее ни в коем случае нельзя коротко стричь - шерсть защищает шотландскую овчарку от любой непогоды.

5 самых стильных собак миниатюрного размера

Шетландская овчарка (фото: Википедия)

Тибетский терьер

  • Высота: 35-45 см
  • Вес: 8-13,5 кг
  • Продолжительность жизни: 15-16 лет.

Шерстяная двойная шерсть Тибетского терьера сохраняет тепло даже при низких температурах. Она бывает вьющейся, волнистой, жесткой, гладкой и даже прямой. Чем длиннее шерсть такого любимца, тем чаще вам нужно будет ее расчесывать.

Хотя тибетских терьеров, безусловно, можно подстричь коротко, этого лучше не делать, ведь эти собаки не любят расставаться со своим мехом.

5 самых стильных собак миниатюрного размера

Тибетский терьер (фото: Википедия)

Кстати, мы уже рассказывали о животных, которые нарушили все законы физики, и это спасает их жизнь.

Также ранее появилось топ-5 животных, о которых думали, что они вымерли, но это не так.

При написании материала были использованы источники: List Verse и Yahoo.

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