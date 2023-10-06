5 найшикарніших ретроавто, які продають українці із приватних колекцій (фото)

Hudson Custom Eight 1937 року

Це єдиний в Україні Hudson Custom Eight 1937 року. Власник із Луцька зазначає, що авто реставроване. У нього дерев'яне кермо, центральний замок, комп'ютер, багатоканальне світлодіодне підсвічування з низу. Таке авто коштує 35 тис. доларів.

Марка Hudson існувала з 1909 по 1957 року. Компанія випускала авто середнього та високого класу.

Це єдина модель Hudson Custom Eight в Україні (фото: auto.ria.com)

Москвич-401 кабріолет

Автовласник із Миколаєва виставив свій Москвич-401 кабріолет на продаж. В оголошенні він зазначив, що машина після реставрації у відмінному стані. Уся технічна частина в оригіналі. Сидіння - BMW. Своє авто він оцінив у 10 тис. доларів.

Додамо, що це Москвич-401 - вдосконалена версія Москвича-400, яка випускалась з 1954 по 1956 рік. У цей час вона коштувала 9 000 крб.

Уся технічна частина в цьому авто є оригінальною (фото: auto.ria.com)

Mercedes-Benz 540 K 1938 року

Інформацію про це авто продавець не залишив. Відомо тільки, що його вартість 20 тис. доларів і продають його у Вінниці.

Зазначимо, що в цього авто велике і розкішне купе. Ця модель була вершиною передвоєнного німецького автопрому виробника Mercedes-Benz. Її випускали з 1936 до 1940 рр.

Вартість цього авто 20 тис. доларів (фото: auto.ria.com)

Bugatti 1938 року

Власник із Києва в оголошенні зазначив, що продає унікальний ретромобіль зі своєї власної колекції. Авто у відмінному стані після повної реставрації, дорогий шкіряний салон, повністю на ходу. Його ціна - 20 тис. доларів.

Ретроавтомобіль перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)

Хот-род 1939 року

Автовласник із Броварів оцінив свій дизайнерський кабріолет з потужним двигуном авто у 7 300 €. Також зазначив, що рама в відмінному стані залита нігролом.

Додамо, що це автомобілі, розраховані для досягнення максимально можливої швидкості. Походження терміна "хот-род" остаточно незрозуміле. Він став загальновживаним у 1930-1940 роках для позначення автомобіля з форсованим двигуном.

Це ретроавто перебуває у чудовому стані (фото: auto.ria.com)