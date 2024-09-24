5 найромантичніших місць у світі, від виду яких завмирає серце

Пляж Кохання, Баха-Каліфорнія, Мексика

Пляж Кохання (Playa del Amor) на півострові Баха-Каліфорнія - це ідеальне місце для романтичної втечі. Тут зустрічаються води Тихого океану та моря Кортеса, а високі скелі ізолюють цю золотисту смугу піску від решти узбережжя Лос-Кабоса.

Дістатися до пляжу можна тільки морем, що робить його ще більш особливим для закоханих пар. Важливо не переплутати пляж із сусіднім, де розташовані небезпечні скелі Пляжу Розлучення (Playa del Divorcio).

Окрім пляжного відпочинку, Баха-Каліфорнія славиться розкішними курортами для дорослих, де можна насолодитися спільними масажами, спа-процедурами та релаксацією в джакузі.

Пляж Кохання (фото: loscabosguide.com)

Ніагарський водоспад, США та Канада

Ніагарський водоспад, розташований на кордоні між США та Канадою, відомий як "Столиця медових місяців".

Це місце стало популярним серед молодят ще в 19 столітті, і донині приваблює пари своїм величним краєвидом та романтичною атмосферою. Тут ви можете взяти участь у круїзі на катері біля самого підніжжя водоспаду, відчути прохолоду бризу або насолодитися його величчю під час польоту на вертольоті.

Вишуканий момент для закоханих - поцілунок на висоті 53 метри на борту колеса огляду Niagara Skywheel, звідки відкривається дивовижний вид на водоспад.

Ніагарський водоспад та вежа Скайлон (фото: Вікіпедія)

Романтична дорога, Німеччина

Романтична дорога в Німеччині - це одна з найвідоміших мальовничих трас Європи, що пролягає через середньовічні міста Баварії, виноградники та старовинні замки. Її довжина понад 350 кілометрів, а кожен поворот відкриває нові чарівні пейзажі.

Одне з найромантичніших місць на маршруті - містечко Ротенбург на річці Таубер, де вузькі вулички ніби перенеслися з казки. Прогулянка біля замків Нойшванштайн та Ліндергоф, а також пікнік на березі озера Форггензе дарують незабутні миті для закоханих.

Романтична дорога, Ротенбург (фото: Вікіпедія)

Будинок Джульєтти, Верона, Італія

Верона - місто, де розгортаються події однієї з найвідоміших історій кохання. Будинок Джульєтти в Вероні є символом романтики, і тут кожен може стати частиною легенди про Ромео та Джульєтту.

На балконі Джульєтти можна відчути атмосферу цієї безсмертної історії, коли ваш партнер визнає кохання знизу, як у відомій сцені. Після цього прогуляйтеся вуличками старого міста, загляньте до римського амфітеатру Арени, де вечорами проходять концерти та опери.

Будинок Джульєтти в Вероні (фото: travel-assets.com)

Храм Кійомідзу-дера, Кіото, Японія

Кійомідзу-дера - це один із найромантичніших куточків Японії, особливо під час сезону цвітіння сакури.

Храм, розташований на височині з видом на місто Кіото, є домом для святині Джішу, найстарішої святині, присвяченої любові та стосункам. Вважається, що цей храм має силу об'єднувати серця, тому сюди приїжджають закохані з усієї країни, щоб отримати благословення на щасливе подружнє життя.

Традиція проходити між двома каменями Койуранай-но-іші із заплющеними очима, ведучи свого партнера, додає особливого символізму вашому союзу.

Храм Кійомідзу-дера восени (фото: Gaijinpot.com)