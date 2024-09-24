5 самых романтичных мест в мире, от вида которых замирает сердце

Романтические пейзажи и исторические места - это возможность погрузиться в особую атмосферу. От пляжей Мексики до очаровательных уголков Японии, каждое из этих 5 мест имеет свою уникальную историю и неповторимую красоту, от которых сладко замирает сердце.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти самых романтичных местах мира, где любовь и природа сливаются в единое целое.
Пляж Любви (Playa del Amor) на полуострове Баха-Калифорния - это идеальное место для романтического бегства. Здесь встречаются воды Тихого океана и моря Кортеса, а высокие скалы изолируют эту золотистую полосу песка от остального побережья Лос-Кабоса.
Добраться до пляжа можно только морем, что делает его еще более особенным для влюбленных пар. Важно не перепутать пляж с соседним, где расположены опасные скалы Пляжа Развода (Playa del Divorcio).
Помимо пляжного отдыха Баха-Калифорния славится роскошными курортами для взрослых, где можно насладиться общими массажами, спа-процедурами и релаксацией в джакузи.
Ниагарский водопад, расположенный на границе между США и Канадой, известен как "столица медовых месяцев".
Это место стало популярным среди молодоженов еще в 19 веке, и по сей день привлекает пары своим величественным видом и романтической атмосферой. Здесь вы можете поучаствовать в круизе на катере у самого подножия водопада, почувствовать прохладу бриза или насладиться его величием во время полета на вертолете.
Изысканный момент для влюбленных - поцелуй на высоте 53 метра на борту колеса обзора Niagara Skywheel, откуда открывается удивительный вид на водопад.
Романтическая дорога в Германии - это одна из самых известных живописных трасс Европы, пролегающая через средневековые города Баварии, виноградники и старинные замки. Ее протяженность свыше 350 километров, а каждый поворот открывает новые волшебные пейзажи.
Одно из самых романтичных мест на маршруте - городок Ротенбург на реке Таубер, где узкие улочки словно перенеслись из сказки. Прогулка у замков Нойшванштайн и Линдергоф, а также пикник на берегу озера Форггензе дарят незабываемые мгновения для влюбленных.
Верона - город, где разворачиваются события одной из самых известных историй любви. Дом Джульетты в Вероне является символом романтики, и здесь каждый может стать частью легенды о Ромео и Джульетте.
На балконе Джульетты можно почувствовать атмосферу этой бессмертной истории, когда ваш партнер признает снизу любовь, как в известной сцене. После этого прогуляйтесь по улочкам старого города, загляните в римский амфитеатр Арены, где по вечерам проходят концерты и оперы.
Киомидзу-дера - это один из самых романтичных уголков Японии, особенно во время сезона цветения сакуры.
Храм, расположенный на возвышенности с видом на город Киото, является домом для святыни Джишу, старейшей святыни, посвященной любви и отношениям. Считается, что этот храм может объединять сердца, поэтому сюда приезжают влюбленные со всей страны, чтобы получить благословения на счастливую супружескую жизнь.
Традиция проходить между двумя камнями Койуранай-но-иши с закрытыми глазами, ведя своего партнера, придает особый символизм вашему союзу.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания The Knot, Viator, Википедия.