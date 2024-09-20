5 найкрасивіших місць для скелелазіння в Україні

Скелелазіння - захоплюючий та адреналіновий вид відпочинку. В Україні є чисельні місця, які самою природою створені для поцінувачів альпінізму.

РБК-Україна (проект Styler) показує найкрасивіші скелясті місця в нашій країні, які чекають на підкорення.

Кам'янець-Подільський

Одне з найвідоміших і найбільших місць для скелелазіння в Україні розташоване в місті Кам'янець-Подільський, Хмельницької області. Тут знаходиться 156 маршрутів на 11 секторах, і кількість постійно збільшується, що робить це місце привабливим для скелелазів усіх рівнів.

Дістатися сюди можна потягом з Києва або Хмельницького, а далі автобусом до Кам'янця. Скелі розташовані в каньйоні річки Смотрич, під мостом, який з’єднує стару та нову частини міста, що додає особливого колориту.

Лазити можна з березня до листопада, проте влітку через спеку краще підніматися вранці або ввечері. Категорії маршрутів варіюються від 5с до 8б, що підходить як новачкам, так і досвідченим скелелазам.

Скелі в каньйоні річки Смотрич (фото: Shambala.com.ua)

Буцький каньйон

Буцький каньйон - мальовниче місце, яке розташоване на річці Гірський Тікич у Черкаській області. Ця місцина привертає увагу скелелазів та туристів завдяки неймовірним краєвидам, тиші та віддаленості від міської суєти.

Дістатися до Буків можна автобусом з Києва або Умані, що займає близько двох годин. Для проживання доступні наметові містечка або оренда житла у місцевих жителів.

Каньйон відомий своєю комфортною прохолодою навіть у спекотні дні, завдяки близькості річки та затінку скель. Велика кількість маршрутів різної складності, від категорії 5а до 8б, робить Буцький каньйон ідеальним місцем для скелелазів з різним рівнем підготовки.

Також можна насолодитися прогулянками ландшафтним парком, сплавами на човнах і купанням у прохолодних водах Гірського Тікича.

Буцький каньйон (фото: Shambala.com.ua)

Дениші

Дениші - популярний скелелазний район Житомирської області, розташований неподалік від міста Житомир.

Сюди приїжджають як новачки, так і досвідчені скелелази, оскільки скельний масив пропонує безліч маршрутів категорій від 5а до 7а. Найпростіший спосіб дістатися до Денишів - приміський автобус із Житомира, оскільки місце розташоване за 20 км від міста.

Скелі в Денишах - це гранітні стіни висотою до 25 метрів, що робить їх чудовими для тих, хто тільки починає своє знайомство зі скелелазінням. Зупинитися можна у наметах поблизу скель або в санаторії, проте варто заздалегідь запастися водою та їжею через обмежену кількість магазинів у селі.

Скелі в Денишах (фото: Shambala.com.ua)

Скелі Довбуша

Скелі Довбуша - це унікальна природна пам’ятка, розташована в Івано-Франківській області, недалеко від міста Болехів. Місце стало популярним серед скелелазів завдяки своїм природним гранітним формаціям, висота яких досягає 40 метрів.

Скельний масив має численні маршрути для різних рівнів підготовки, що робить його привабливим як для початківців, так і для професіоналів. Вапнякові скелі з безліччю пасивів підходять для тривалих тренувань без ризику серйозно травмувати пальці.

Туристи можуть зупинитися у наметах або скористатися місцевими садибами для ночівлі, а також відвідати історичні та природні пам’ятки регіону.

Скелі Довбуша (фото: Gorgany.com)

Скелі Южноукраїнська

Ще один скельний масив розташувався вздовж річки Південний Буг у Миколаївській області, поблизу міста Южноукраїнськ, на честь якого цей район і отримав свою назву.

Скелі Южноукраїнська сягають до 30 метрів заввишки, з трьома секторами та 42 трасами, з яких найпростіший маршрут має категорію 5а, а найскладніший - 7б. У літні дні з полудня до п’ятої вечора скелі перебувають під палючим сонцем, тому найкращий час для лазіння - ранок або вечір.

Гранітна порода місцями може бути гострою і сипучою, проте цей район є чудовим місцем для початківців.

Окрім скелелазіння, ви можете насолодитися чудовими пейзажами, покупатися в порогах Бугу, а також відвідати національний природний парк "Бузький Гард", який визнано одним із 7 чудес України.

Скелі Южноукраїнська фото: Shambala.com.ua)