5 самых популярных приложений для знакомств в Android и iPhone

Однако сайты знакомств и мобильные приложения решают эту проблему, к тому же можно быстро и бесплатно знакомиться с десятками людей, которые так же находятся в поиске.

В современном мире знакомства, которые были привычны нашим родителям, практически невозможны - у людей просто нет столько свободного времени, которое можно потратить на поиск друзей или второй половинки где-нибудь на улице.

Tinder

Лучшее бесплатное приложение для знакомств на платформе - это известный всем Тиндер. Эта программа стала настоящей классикой. Ее главный плюс - это ее широкая популярность среди молодежи, позволяющая вам быстро найти интересующих себя людей без долгого ожидания.

Регистрация очень проста - вы можете войти через свою учетную запись на Facebook или Google, настроить параметры поиска и начать пользоваться приложением. После этого вам остается только решать, в каком направлении вы будете проводить свайп: выбирая потенциальных партнеров или пропуская тех, кого вы не считаете интересными, как это делается в других приложениях, например, в Баду.

Основная аудитория - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, хотя существует немало историй успешных знакомств пользователей старшего возраста. Среди недостатков Тиндера можно отметить ограничение количества "лайков" для бесплатных аккаунтов и привязку к соцсетям, пользуясь которой многие здесь просто пиарят свои профили в Instagram.

Однако, поскольку Tinder привлекает наиболее адекватных и интересных людей среди всех приложений для знакомств, рекомендуется устанавливать его в первую очередь.

Иконка приложения в App Store (фото: apps.apple.com)

Badoo

Badoo является популярным мобильным приложением для знакомств среди большинства украинцев. Если вы проживаете вдали от мегаполисов, то существует большая вероятность, что именно на Баду у вас будет больший выбор по сравнению с Тиндером, не говоря уже об остальных конкурентах.

Badoo впервые запустил классическую систему знакомств еще в 2006 году. Она включала карусель фотографий, где пользователи имели возможность щелкнуть "лайк" или "крестик", а также чат, который открывался только в случае взаимной симпатии. Сегодня сервис предлагает высококачественное и оптимизированное приложение, работающее на всех типах смартфонов.

Однако разработчики постепенно добавляют больше рекламы и премиум-функций, ограничивая бесплатные аккаунты для общения. Кроме того, из-за большой популярности Badoo в нем появились пользователи, еще не достигшие совершеннолетия и выдающие себя за взрослых, а также другие сомнительные лица. Однако скачать приложение на свой телефон можно бесплатно за несколько минут, и результаты будут зависеть от вас и вашего везения.

Заставка у входа в приложение (фото: badoo.com)

Bumble

Bumble - это оригинальный проект, который пользуется большой популярностью на Западе. В этом приложении первое сообщение после взаимной симпатии всегда посылает женщина. Это изменение правил игры создает комфортную атмосферу для всех юзеров. Представительниц прекрасного пола не засыпают чрезмерными сообщениями, а мужчины, не добившиеся успеха в других приложениях, обычно находят общий язык с сознательно заинтересованными девушками. Такой подход привлекает в основном адекватную аудиторию.

Единственный недостаток Bumble по сравнению с конкурентами - небольшое количество пользователей, поэтому реально полезным он будет только в больших городах.

Значок приложения на экране телефона (фото: thetechedvocate.org)

Tabor

При просмотре отзывов на Tabor вы сможете заметить комментарии типа "Влюбилась в мужчину на 19 лет старше меня" или "Вот скриншоты моей переписки, это смех!" Контингент этого приложения во многом состоит из пользователей "олдовых" соцсетей. Средний возраст - за сорок, если ваш собеседник пишет без ошибок - это либо тролль, либо большая удача.

Однако далекие от высоких технологий зрелые люди могут искать здесь друзей и любовь, чувствуя себя в безопасности. Модераторы стремительно вычищают все подозрительные аккаунты, онлайн не столь велик, зато география - самая широкая.

Главным преимуществом "Табора" является то, что он бесплатный. Донат здесь чисто формальный, в виде виртуальных подарков, а основные функции общения и поиска анкет равны для всех пользователей.

Иконка приложения (фото: play.google.com)

Elizium

Это украинское приложение для знакомств направлено на определение совместимости между пользователями в важнейших аспектах их жизни. Для этого программа предлагает пройти психологический тест, после которого пользователи могут оценить свою совместимость с другими по таким критериям, как жизненные цели, образ жизни, личность, ценности, привычки и сексуальные предпочтения.

В Elizium можно видеть пользователей поблизости и в других регионах, анализировать профили по фотографиям, возрасту, знаком зодиака, интересам, обмениваться сообщениями, эмоциями и подарками. Все входящие сообщения от новых людей помещаются в папку запросов, требующую дальнейшего подтверждения. Также приложение позволяет использовать фильтры, чтобы настроить критерии поиска пользователей, чтобы видеть только самых интересных людей.

Иконка приложения в App Store (фото: apps.apple.com)