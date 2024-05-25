Чоловік Єфросиніної вразив словами про неї на тлі чуток про розлучення

25 травня ведуча Марія Єфросиніна відзначає ювілей, їй виповнилося 45 років. З цієї нагоди її чоловік Тимур Хромаєв зробив щемливий допис, у якому з ніжністю про неї висловився.

Хромаєв публічно звернувся до дружини

"Машенька, сьогодні важливий день - в тебе День народження, та ще й кругла дата. Я не рахую роки разом, але я дуже вдячний долі, що зустрів тебе тоді в Ялті, і за кожен рік, місяць, день, які ми провели разом", - написав обранець ведучої.

"Дуже вдячний тобі за справжність почуттів, за дітей, за нашу сімʼю, за те, що навчилася приймати мої рішення, навіть якщо не погоджуєшся з ними всередині. На моїх очах ти змінювалася, і продовжуєш змінюватися", - додав він.

Нині ж, зауважив Хромаєв, коли він "несе свій військовий обовʼязок", його обраниця взяла на себе обов'язки глави родини. І чоловік Єфросиніної вдячний їй за це.

"Я тебе називаю "жінка-центр прийняття рішень" недаремно. Ти стала справжнім надійним тилом для мене і наших дітей. Дякую І вітаю! Моя Маша, роки - це лише шлях, який тебе загартовує. Кохаю тебе. Твій Тимур", - додав він.

Хромаєв виклав неймовірний кадр з дружиною (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Як реагує мережа

Щемливі слова Хромаєва вразили мережу. Втім, у коментарях юзери не тільки приєднуються до привітань Єфросиніної. Деякі користувачі почали питати, чи мають хоча б якесь підґрунтя чутки про розлучення пари.

Коментатори пишуть:

"То ви не розлучаєтеся?"

"Кожна жінка хотіла б почути про себе такі слова! Бережіть один одного!"

"Неймовірні слова справжнього чоловіка".

Реакція мережі (скріншот)

Звідки з'явилися чутки про розлучення Єфросиніної та Хромаєва

Ведуча та її обранець живуть у шлюбі понад 20 років. За цей час вони двічі стали батьками, пара виховує доньку та сина. Втім, у квітні цього року блогер Богдан Беспалов, який розповсюджує плітки та посилається на анонімних "інсайдерів", заговорив про ймовірні проблеми у стосунках Єфросиніної та Хромаєва.

Втім, чутки про розлучення ведуча не підтвердила. Але блогер запевняв, що Хромаєв нібито втомився від стосунків.