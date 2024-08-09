5 найнебезпечніших тварин, які ніколи не стануть домашніми улюбленцями

Тигри

За даними Всесвітньої федерації заповідників, у США налічується близько 5000 тигрів, які живуть у неволі. Більшість з них знаходяться у приватних власників, а не в акредитованих зоопарках.

Гірські леви популярні як екзотичні домашні тварини. Ембер Мішель Коуч з Одеси, штат Техас, зрозуміла, що це небезпечно, коли її 12-річний лев напав на 4-річного племінника, який підійшов занадто близько до клітини. Хлопчик отримав серйозні травми, але вижив. Лева довелося вбити.

Тигра не можна тримати вдома (фото: freepik.com)

Метиси вовка та собаки

Ми часто чуємо про фатальну привабливість гібрида вовка та собаки, дуже поширеного екзотичного улюбленця, коли вже надто пізно. Вбиті господарі, а також напади на домашніх тварин і людей створюють несправедливе тавро великого, злого вовка у м'якій собачій шкурі.

Міністерство сільського господарства повідомляє, що у США як домашніх вихованців тримають від 300 000 до 500 000 вовкособів. Найбільш поширений гібрид - це сірі вовки, схрещені з аляскинськими маламутами, німецькими вівчарками або сибірськими хаскі, щоб отримати максимально наближений до лісного звіра зовнішній вигляд.

Найгучніший випадок стався з 50-річною Сандрою Піовесан із Сейлема, Піттсбург. У 2005 році на Сандру напала зграя з 9 таких гібридів, яких вона до того ж вирощувала сама, на задньому дворі свого житлового будинку.

Чехословацький вовкособ (фото: Вікіпедія)

Примати

Мавпи відомі не лише тим, що кидають у вас свої фекалії. Центри з контролю та профілактики захворювань стверджують, що вони також можуть передавати людині кілька смертельних вірусів (наприклад, герпес B, сальмонельоз та мавп віспу).

Щоб показати, що розмір не має значення, ось історія про Джей-Джея. Це 9-річна домашня мавпа, яка жила у Флориді, грала з дітьми і носила костюм Санта-Клауса на свята.

Одного дня вона несподівано напала на свого господаря, Джиммі Шволла, і серйозно поранила його. Лікарям довелося зробити понад 200 швів і назначити лікування від інфекцій. Слід звернути увагу, що Джей-Джей жив разом з Джиммі з 3-х тижневого віку.

Мавпи можуть бути небезпечними (фото: freepik.com)

Ведмеді

У 2009 році Келлі Енн Уолц з Пенсільванії, яка тримала лева, тигра і ведмедя (серед інших диких тварин) у себе вдома. Одного разу вона спробувала почистити клітку чорного ведмедя, використовуючи миску з собачим кормом як відволікаючий фактор.

Тоді він напав на неї та розірвав на очах у дітей і сусідів, попри її високий рівень досвіду та ліцензію на володіння та поводження з твариною з 1994 року. Це лише доводить, що дикі тварини повинні жити у дикій природі, а не бути замкненими у клітинах.

Не тримайте ведмедя в неволі (фото: freepik.com)

Леви

Леви отримали титул "Король джунглів" не випадково. Міністерство сільського господарства США підрахувало, що на кожного лева і тигра в зоопарку припадає близько 10 приватних особин.

Ширлі Міншью з Міжнародного фонду захисту тварин пояснює, що навіть добрі власники не можуть забезпечити потреби цих тварин. У 2005 році Ел Абелл з Іллінойсу трагічно підтвердив це, коли його домашній африканський лев напав на нього під час зміни підстилки у загоні.

Леви не схожі на домашніх кішок (фото: Вікіпедія)