5 найкрутіших зоопарків України, де є фантастичні тварини

Харківський зоопарк

Харківський зоопарк, заснований 23 листопада 1895 року, став першим зоопарком на сучасній території України. З 2016 по 2021 рік зоопарк зазнав масштабної реконструкції, перетворившись на один з найсучасніших у Європі.

Станом на 2024 рік у Харківському зоопарку мешкає близько 4000 тварин 384 видів. Це значно менше, ніж до війни, коли зоопарк мав понад 8000 тварин 500 видів.

Серед мешканців зоопарку можна знайти бегемотів, крокодилів, дикобразів, пітонів, фламінго та багато інших видів птахів і звірів.

Нема сумнівів, що бегемоту подобається його "подвір'я" (фото: Вікіпедія)

Київський зоопарк

Київський зоопарк було засновано у 1909 році. Наразі тут проживає близько 350 видів тварин у кількості 3400 екземплярів, включаючи ссавців, плазунів, птахів та амфібій. Цікавим фактом є те, що тут мешкає єдина в Україні горила, якій вже 45 років, а також казуар віком 60 років.

Серед інших мешканців зоопарку - тигри, слони, жирафи, олені, зубри, бізони, змії, пітони, черепахи та ігуани.

На території зоопарку розташований парк розваг з колесом огляду та парк Юрського періоду, де можна побачити скульптури мамонтів та динозаврів.

Відвідувачів Київського зоопарку зустрічає величезна жирафа (фото: Вікіпедія)

Миколаївський зоопарк

Миколаївський зоопарк, заснований у 1901 році, є найвідомішим зоопарком в Україні. Він пишається великою колекцією мавп, а також крокодилом на ім'я Вася, якому вже 60 років, та пітоном на ім'я Сітка, довжина якого сягає 8 метрів - це найбільший пітон у Європі.

Станом на сьогодні колекція зоопарку складає 4485 особин, які належать до 452 видів, з яких близько 80 видів занесені до Міжнародної Червоної книги. Це найбільша колекція тварин в Україні.

Бурий ведмідь передає привіт з Миколаєва (фото: Вікіпедія)

Одеський зоопарк

У 1914 році норвежець Генрік Бейзерт заснував акціонерне товариство "Одеський зоологічний сад". Роботи з його облаштування розпочалися лише у 1922 році. Спочатку зоопарк розташовувався в нижніх садах Воронцовського палацу, нині Грецький та Стамбульський парки. У 1937 році його перенесли на теперішнє місце.

Сучасний зоопарк займає площу 6,5 га і має колекцію з 242 видів, загальна кількість тварин - 1754 екземпляри. До Червоної книги України занесено 23 види тварин, а до Міжнародної Червоної книги - 29 видів.

На початку війни зоопарк прийняв понад 700 тварин від мешканців міста, понад 200 з яких вже повернулися до своїх господарів.

Годування дикобразів потребує неабиякої сміливості (фото: Вікіпедія)

Менський зоопарк

Зоопарк у місті Мена Чернігівської області був заснований у 1977 році любителем тварин Геннадієм Полосьмаком.

Спочатку це був скромний живий куточок, який згодом перетворився на великий зоопарк. Зараз тут мешкає близько 560 тварин, що належать до понад 120 видів, включаючи тих, що занесені до Червоної книги.

Зоопарк займає територію в три гектари. Відрізняється від великих зоопарків тим, що тут немає великих натовпів та черг, що дозволяє спокійно гуляти і спостерігати за тваринами.

Найвідоміші мешканці - мавпочки Василь і Ніна, тигр, лев, павичі, антилопи, олені та качки-мандаринки.

Що побачити цю красуню-рись, треба з'їздити у Мену (фото: Вікіпедія)