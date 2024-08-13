5 самых крутых зоопарков Украины, где есть фантастические животные

Харьковский зоопарк

Харьковский зоопарк, основанный 23 ноября 1895 года, стал первым зоопарком на современной территории Украины. С 2016 по 2021 год зоопарк претерпел масштабную реконструкцию, превратившись в один из самых современных в Европе.

По состоянию на 2024 год в Харьковском зоопарке обитает около 4000 животных 384 видов. Это гораздо меньше, чем до войны, когда зоопарк имел более 8000 животных 500 видов.

Среди жителей зоопарка можно найти бегемотов, крокодилов, дикобразов, питонов, фламинго и многие другие виды птиц и зверей.

Нет сомнений, что бегемоту нравится его "двор" (фото: Википедия)

Киевский зоопарк

Киевский зоопарк был основан в 1909 году. В настоящее время здесь проживает около 350 видов животных в количестве 3400 экземпляров, включая млекопитающих, пресмыкающихся, птиц и амфибий. Интересным фактом является то, что здесь живет единственная в Украине горилла, которой уже 45 лет, а также казуар 60 лет.

Среди других обитателей зоопарка - тигры, слоны, жирафы, олени, зубры, бизоны, змеи, питоны, черепахи и игуаны.

На территории зоопарка расположен парк развлечений с колесом обозрения и парк Юрского периода, где можно увидеть скульптуры мамонтов и динозавров.

Посетителей Киевского зоопарка встречает огромный жираф (фото: Википедия)

Николаевский зоопарк

Николаевский зоопарк, основанный в 1901 году, является известнейшим зоопарком в Украине. Он гордится большой коллекцией обезьян, а также крокодилом по имени Вася, которому уже 60 лет, и питоном по имени Сетка, длина которого достигает 8 метров - это самый большой питон в Европе.

На сегодня коллекция зоопарка составляет 4485 особей, принадлежащих к 452 видам, из которых около 80 видов занесены в Международную Красную книгу. Это самая большая коллекция животных в Украине.

Бурый медведь передает привет из Николаева (фото: Википедия)

Одесский зоопарк

В 1914 году норвежец Хенрик Бейзерт основал акционерное общество "Одесский зоологический сад". Работы по его обустройству начались только в 1922 году. Первоначально зоопарк размещался в нижних садах Воронцовского дворца, ныне Греческий и Стамбульский парки. В 1937 году его перенесли на современное место.

Современный зоопарк занимает площадь 6,5 га и имеет коллекцию из 242 видов, общее количество животных - 1754 экземпляра. В Красную книгу Украины занесено 23 вида животных, а в Международную Красную книгу - 29 видов.

В начале войны зоопарк принял более 700 животных от жителей города, более 200 из которых уже вернулись к своим хозяевам.

Кормление дикобразов требует большой смелости и ловкости (фото: Википедия)

Менский зоопарк

Зоопарк в городе Мена Черниговской области был основан в 1977 году любителем животных Геннадием Полосаком.

Сначала это был скромный живой уголок, впоследствии превратившийся в большой зоопарк. Сейчас здесь обитает около 560 животных, принадлежащих к более чем 120 видам, включая занесенных в Красную книгу.

Зоопарк занимает территорию в три гектара. Отличается от больших зоопарков тем, что здесь нет больших толп и очередей, что позволяет спокойно гулять и наблюдать животных.

Самые известные обитатели - обезьянки Василий и Нина, тигр, лев, павлины, антилопы, олени и утки-мандаринки.

Что увидеть эту красавицу-рысь, надо съездить в Мену (фото: Википедия)