5 найкращих собак для літніх людей: як вибрати улюбленця на пенсії

Навіть якщо ви стаєте старшим або виходите на пенсію, дні з собакою ще не минули. Чотирилапий друг може стати відмінними компаньйоном для літніх людей та принести більше радості та активності в життя, особливо тепер, коли є більше вільного часу.

Як вибрати собаку

Найкращі породи для людей похилого віку зазвичай не потребують особливого догляду і багатьох фізичних вправ.

Подивіться на породи, які стають відмінними компаньйонами та добре адаптуються до способу життя своїх власників. Серед них пуделі, мальтійські болонки, померанські шпіци та мопси. Більші собаки, такі як ротвейлери чи хаскі, можуть стати загрозою падіння.

Однак кращий вибір буде залежати від вашого стилю життя та потреб вашої собаки.

Володіння собакою приносить багато користі для здоров'я та емоційного стану. Спілкування з собаками знижує стрес та кров'яний тиск, покращує настрій та може допомогти у запобіганні депресії та тривозі. Також, заняття спортом разом з собакою - чудовий спосіб залишатися активним у будь-якому віці.

Як вибрати улюбленця, якщо ви на пенсії (фото: Freepik)

Бішон фрізе

Пухнастий маленький бішон фрізе - веселий і ласкавий собака, з якого вийде відмінний компаньйон середньої ваги близько 5-8 кілограмів. Більшість людей легко справляються з цією маленькою породою.

Бішони також порівняно легко піддаються дресуванню. За ними необхідно періодично доглядати, але в іншому догляд за ним досить простий. Багато власників цієї породи раз на 1-2 місяці відводять своїх собак до професійного грумера.

Зазвичай достатньо помірних щоденних фізичних вправ, щоб бішон залишався здоровим і щасливим.

Як виглядає бішон фрізе (фото: Вікіпедія)

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер - це ласкава собака, яка легко пристосовується до будь-яких умов. Цей маленький песик почувається щасливішим, коли весь час знаходиться поряд зі своїм господарем.

Ця порода зазвичай важить від 5 до 8 кілограмів. Зі спанієлями легко знайти спільну мову та дресирувати. Кавалер має деякі потреби в догляді, такі як регулярне розчісування вовни, чищення вух і, можливо, періодичні походи до грумера.

В цілому, кавалерів заводять ті, хто любить маленьких собак-компаньйонів, які добре підходять для життя в квартирі.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі різних забарвлень (фото: Вікіпедія)

Французький бульдог

Майже неможливо сумувати поруч із щасливим французом. Французькі бульдоги - одні з найжиттєрадісніших з усіх порід собак. Це компактні, м'язисті та активні собаки.

При вазі від 8,5 до 13 кілограмів бульдоги лишаються повністю керованими, що робить їх одними з кращих собак для літніх людей. Хоча в них багато енергії, їм зазвичай не вистачає витривалості. Помірних щоденних фізичних вправ зазвичай достатньо для цієї породи.

Потреби у догляді французьких бульдогів відносно мінімальні, але пам'ятайте про можливий брахіцефальний синдром та різні проблеми зі шкірою.

Французький бульдог звичайного забарвлення (фото: Вікіпедія)

Мальтійська болонка

Як і бішон, мальтійська болонка - типова маленька біла болонка. Ця порода любить проводити час на колінах у свого власника та здійснювати короткі легкі прогулянки.

Щоб підтримувати шерсть собаки цієї породи у хорошому стані, їй потрібні регулярні поїздки до професійного грумера. Мальтійців також досить легко дресувати. При вазі всього 2-3 кілограма ви навіть можете носити такого чотирилапого друга у сумці.

Як виглядає мальтійська болонка (фото: Вікіпедія)

Вельш-коргі пемброк

Якщо вам потрібна собака маленького або середнього розміру, яка стане відмінним компаньйоном, вам може підійти коргі. Хоча вони важать від 10 до 13,5 кілограмів, ця порода все ще досить мала, щоб з нею міг впоратися будь-хто.

Коргі розумні, їх досить легко дресирувати, і також виділяються серед інших собак своєю надзвичайною чарівністю (завдяки своїм коротким ніжкам).

Пастуша собака за вдачею, коргі потребує фізичних навантажень, але щоденних прогулянок буде цілком достатньо. Коргі також має мінімальні потреби в догляді, що дуже зручно.

Вельш-коргі-кардиган тигрового забарвлення (фото: Вікіпедія)

Цуценя вельш-коргі пемброка рудо-білого забарвлення (фото: Вікіпедія)