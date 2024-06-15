5 лучших собак для пожилых людей: как выбрать любимца на пенсии

Даже если вы становитесь старше или уходите на пенсию, дни с собакой еще не прошли. Четвероногий друг может стать отличным компаньоном для пожилых людей и принести больше радости и активности в жизнь, особенно теперь, когда есть больше свободного времени.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 пород собак, которые подойдут для хозяинов преклонных лет.

Как выбрать собаку

Лучшие породы для пожилых людей обычно не нуждаются в особом уходе и многих физических упражнений.

Посмотрите на породы, которые становятся отличными компаньонами и хорошо адаптируются к образу жизни своих владельцев. Среди них пудели, мальтийские болонки, померанские шпицы и мопсы. Большие собаки, такие как ротвейлеры или хаски могут стать угрозой падения.

Однако лучший выбор будет зависеть от вашего образа жизни и потребностей собаки.

Владение собакой приносит много пользы для здоровья и эмоционального состояния. Общение с собаками снижает стресс и кровяное давление, улучшает настроение и может помочь в предотвращении депрессии и тревоги. Также, занятия спортом вместе с собакой - отличный способ оставаться активным в любом возрасте.

Как выбрать питомца, если вы на пенсии (фото: Freepik)

Бишон фризе

Пушистый маленький бишон фризе - веселая и ласковая собака, из которой выйдет отличный компаньон среднего веса около 5-8 килограммов. Большинство людей легко справляется с этой маленькой породой.

Бишоны также сравнительно легко поддаются дрессировке. За ними необходимо периодически ухаживать, но в остальном уход за ним достаточно прост. Многие владельцы этой породы раз в 1-2 месяца отводят своих собак к профессиональному грумеру.

Обычно достаточно умеренных ежедневных физических упражнений, чтобы бишон оставался здоровым и счастливым.

Как выглядит бишон фризе (фото: Википедия)

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер - это ласковая собака, которая легко приспосабливается к любым условиям. Эта маленькая собачка чувствует себя счастливее, когда все время находится рядом со своим хозяином.

Эта порода обычно весит от 5 до 8 килограммов. Со спаниелями легко найти общий язык и дрессировать. Кавалер имеет некоторые потребности в уходе, такие как регулярное расчесывание шерсти, чистка ушей и возможно периодические походы к грумеру.

В целом, кавалеров заводят те, кто любит маленьких собак-компаньонов, которые хорошо подходят для жизни в квартире.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели разных расцветок (фото: Википедия)

Французский бульдог

Почти невозможно скучать рядом со счастливым французом. Французские бульдоги - одни из самых жизнерадостных из всех пород собак. Это компактные, мускулистые и активные собаки.

При весе от 8,5 до 13 килограммов бульдоги остаются полностью управляемыми, что делает их одними из лучших собак для пожилых людей. Хотя у них много энергии, им обычно не хватает выносливости. Умеренных ежедневных физических упражнений обычно достаточно для этой породы.

Потребности в уходе французских бульдогов относительно минимальны, но помните о возможном брахицефальном синдроме и различных проблемах с кожей.

Французский бульдог обычной окраски (фото: Википедия)

Мальтийская болонка

Как и бишон, мальтийская болонка - типичная маленькая белая болонка. Эта порода любит проводить время на коленях у своего владельца и совершать короткие легкие прогулки.

Чтобы поддерживать шерсть собаки этой породы в хорошем состоянии, ей нужны регулярные поездки к профессиональному грумеру. Мальтийцев также достаточно легко дрессировать. При весе всего 2-3 килограмма вы даже можете носить такого четырехлапого друга в сумке.

Как выглядит Мальтийская болонка (фото: Википедия)

Вельш-корги пемброк

Если вам нужна собака маленького или среднего размера, которая станет отличным компаньоном, вам может подойти корги. Хотя они весят от 10 до 13,5 килограммов, эта порода все еще достаточно мала, чтобы с ней мог справиться кто угодно.

Корги умны, их достаточно легко дрессировать, и также выделяются среди других собак своим необычайным обаянием (благодаря своим коротким ножкам).

Пастушая собака по натуре, корги нуждается в физических нагрузках, но ежедневных прогулок будет вполне достаточно. Корги также имеет минимальные потребности в уходе, что очень удобно.

Вельш-корги-кардиган тигровой окраски (фото: Википедия)

Щенок вельш-корги пемброка рыже-белой окраски (фото: Википедия)