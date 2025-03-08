5 найкращих консервованих продуктів, які корисні для мозку

Дієтолог Мередіт Рофхарт розповіла, що процес консервування допомагає зберегти основні поживні речовини, роблячи консерви зручним, тривалим і часто більш доступним джерелом мікроелементів, що стимулюють роботу мозку, таких як омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B, вітамін К, клітковина та антиоксиданти.

Названо п'ять консервованих продуктів, які підживлять когнітивні функції та мають багато користі для мозку.

Рибні консерви

Консервований лосось, тунець, анчоуси та скумбрія мають високий вміст омега-3 жирних кислот, що робить їх чудовими джерелами їжі для когнітивного здоров’я.

Омега-3 жирні кислоти є компонентами клітинних мембран головного мозку, критично важливими для когнітивного функціонування. Вони протизапальні та життєво важливі для підтримки нормальної роботи мозку.

Крім того, дослідження показують позитивний вплив на симптоми депресії та зниження ризику когнітивних функцій.

Варто обирати консерви у власному соку або оливковій олії, і позначені як виловлені в дикій природі або безпечні (це означає, що рибу виловлено з використанням екологічних методів рибальства та перевірено на забруднення).

Консервовані помідори

Помідори є головним джерелом лікопіну, потужного антиоксиданту, який допомагає захистити клітини мозку від окисного пошкодження. Лікопін пов’язаний із меншим ризиком нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Шпинат

Листова зелень, як-от шпинат, є чудовим джерелом вітаміну К, фолієвої кислоти, бета-каротину та лютеїну, які сприяють нейропротекторним механізмам, допомагаючи підтримувати когнітивні функції та сповільнюючи занепад.

Вони також мають протизапальну дію, допомагаючи зменшити запалення в мозку. Крім того, дослідження показують, що навіть одна порція на день може позитивно вплинути на здоров’я мозку.

Купуючи консервований шпинат, варто шукати банки з написом "з низьким вмістом солі" або "без додавання солі".

Квасоля

Консервована квасоля є основним продуктом кухні завдяки своїй доступності та високому вмісту білка. А рослинні джерела білка у квасолі пов’язані з меншим ризиком зниження когнітивних функцій.

Дослідження показало, що підвищене споживання вітамінів групи B, яких багато у квасолі та бобових, підтримує покращену когнітивну функцію. Ці важливі вітаміни відіграють ключову роль у метаболізмі гомоцистеїну - амінокислоти, яка при підвищених рівнях може погіршити когнітивні функції та здоров’я серця.

Консервовані персики

Консервовані персики наповнені антиоксидантами, а також іншими корисними для мозку поживними речовинами, такими як клітковина та вітаміни С і К.

Антиоксиданти в персиках допомагають знизити окислювальний стрес і захистити центральну нервову систему. Запобігання окислювальному пошкодженню та підтримка здорової центральної нервової системи є ключовими компонентами підтримки когнітивного функціонування.

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