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5 пісних продуктів, які краще ніколи не їсти. І ось - чому

Субота 01 березня 2025 07:30
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5 пісних продуктів, які краще ніколи не їсти. І ось - чому Фото: Які пісні продукти треба споживати обережно (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Великий піст 2025 розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня. У цей період багато людей звертають увагу на свій раціон, обираючи пісні продукти. Проте, не всі пісні продукти однаково корисні.

Які 5 продуктів не варто вживати у піст - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Пісні ковбаси та делікатеси

Такі продукти часто містять багато сої, крохмалю та інших добавок, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Вони також можуть містити багато натрію, що може призвести до підвищення тиску.

Білий хліб

Білий хліб, хоча й поживний, може сприяти набору ваги, особливо якщо вживати його у великих кількостях. Краще обирати хліб з борошна грубого помелу та обмежити його споживання до 2-3 скибочок на день.

Смажена картопля

Смажена картопля, особливо на олії, є дуже калорійною. Її не рекомендується вживати щодня. Краще віддавати перевагу запеченій або вареній картоплі, вживаючи її помірно та з великою кількістю сирих овочів.

Продукти швидкого приготування

Такі продукти, як локшина швидкого приготування або супи в пакетиках, часто містять багато солі, жирів та штучних добавок. Вони мають низьку поживну цінність та можуть бути шкідливими для здоров'я.

Пісні солодощі

Деякі пісні солодощі, особливо ті, що містять гідрогенізовані жири, можуть бути небезпечними для здоров'я. Краще віддавати перевагу сухофруктам та горіхам.

Зауважимо, що піст - це не тільки обмеження в їжі, але й духовне очищення. Обирайте пісні продукти з розумом, віддаючи перевагу натуральним та корисним варіантам.

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В матеріалі використані такі джерела - ACC.ua, Zdorovia.com, сайт дієтолога Тетяна Кіхтєвої.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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