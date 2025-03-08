5 лучших консервированных продуктов, которые полезны для мозга

Диетолог Мередит Рофхарт рассказала, что процесс консервирования помогает сохранить основные питательные вещества, делая консервы удобным, длительным и часто более доступным источником микроэлементов, стимулирующих работу мозга, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, витамин К, клетчатка и антиоксиданты.

Названы пять консервированных продуктов, которые подпитывают когнитивные функции и имеют много пользы для мозга.

Рыбные консервы

Консервированный лосось, тунец, анчоусы и скумбрия имеют высокое содержание омега-3 жирных кислот, что делает их отличными источниками пищи для когнитивного здоровья.

Омега-3 жирные кислоты являются компонентами клеточных мембран головного мозга, критически важными для когнитивного функционирования. Они противовоспалительные и жизненно важны для поддержания нормальной работы мозга.

Кроме того, исследования показывают положительное влияние на симптомы депрессии и снижение риска когнитивных функций.

Стоит выбирать консервы в собственном соку или оливковом масле, и обозначены как выловленные в дикой природе или безопасные (это означает, что рыба выловлена с использованием экологических методов рыболовства и проверена на загрязнение).

Консервированные помидоры

Помидоры являются главным источником ликопина, мощного антиоксиданта, который помогает защитить клетки мозга от окислительного повреждения. Ликопин связан с меньшим риском нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Шпинат

Листовая зелень, например шпинат, является отличным источником витамина К, фолиевой кислоты, бета-каротина и лютеина, которые способствуют нейропротекторным механизмам, помогая поддерживать когнитивные функции и замедляя упадок.

Они также обладают противовоспалительным действием, помогая уменьшить воспаление в мозге. Кроме того, исследования показывают, что даже одна порция в день может положительно повлиять на здоровье мозга.

Покупая консервированный шпинат, стоит искать банки с надписью "с низким содержанием соли" или "без добавления соли".

Фасоль

Консервированная фасоль является основным продуктом кухни благодаря своей доступности и высокому содержанию белка. А растительные источники белка в фасоли связаны с меньшим риском снижения когнитивных функций.

Исследование показало, что повышенное потребление витаминов группы B, которых много в фасоли и бобовых, поддерживает улучшенную когнитивную функцию. Эти важные витамины играют ключевую роль в метаболизме гомоцистеина - аминокислоты, которая при повышенных уровнях может ухудшить когнитивные функции и здоровье сердца.

Консервированные персики

Консервированные персики наполнены антиоксидантами, а также другими полезными для мозга питательными веществами, такими как клетчатка и витамины С и К.

Антиоксиданты в персиках помогают снизить окислительный стресс и защитить центральную нервную систему. Предотвращение окислительного повреждения и поддержание здоровой центральной нервной системы являются ключевыми компонентами поддержки когнитивного функционирования.

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