5 найкорисніших продуктів, які жінки повинні їсти після пологів

Харчування жінок після пологів відіграє важливе значення для відновлення організму, благополуччя та здоров’я малюка, якщо ви годуєте грудьми. Певні продукти допоможуть отримати всі необхідні вітаміни.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про 5 продуктів, які повинні бути у раціоні жінок після пологів.
Від здоров'я матері, її способу життя і харчування безпосередньо залежать успіхи першого року життя малюка, які стануть фундаментом для міцного здоров'я дитини і надалі.
Ні для кого не секрет, що здоровий сон і материнське молоко - це головне чого потребує маленька людина в грудному віці.
Сімейний нутриціолог Катерина Солодка назвала 5 продуктів, які потрібно жінкам їсти після пологів:
Жінки зазвичай спалюють від 300 до 500 додаткових калорій на добу під час грудного вигодовування. Майте це на увазі та намагайтеся вживати приблизно стільки ж додаткових калорій на день, щоб заповнити втрати.
Водний баланс також має велике значення для всіх фізіологічних процесів в організмі матері, в тому числі і для лактації (секреція і виділення молока). Добовий об'єм вживаної рідини визначається з розрахунку 30 мілілітрів на 1 кілограм маси тіла жінки + додатково 1 літр.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Катерини Солодкої та сайт WebMD.