5 найкорисніших продуктів, які жінки повинні їсти після пологів

Користь харчування

Від здоров'я матері, її способу життя і харчування безпосередньо залежать успіхи першого року життя малюка, які стануть фундаментом для міцного здоров'я дитини і надалі.

Ні для кого не секрет, що здоровий сон і материнське молоко - це головне чого потребує маленька людина в грудному віці.

Сімейний нутриціолог Катерина Солодка назвала 5 продуктів, які потрібно жінкам їсти після пологів:

лосось - докозагексаєнова кислота забезпечує здорову роботу нервової системи

молочні продукти - для відновлення після пологів критично важливо отримувати необхідну кількість кальцію з раціону

нежирна телятина - чудове джерело гемового заліза, яке часто буває в дефіциті у жінок після пологів і крововтрати

зелені овочі (шпинат, броколі) - окрім клітковини, яка покращить травлення і профілактуватиме закрепи, містять кальцій, вітамін С та негемове залізо

цільні крупи - забезпечують швидке відновлення енергії та тривале насичення

Жінки зазвичай спалюють від 300 до 500 додаткових калорій на добу під час грудного вигодовування. Майте це на увазі та намагайтеся вживати приблизно стільки ж додаткових калорій на день, щоб заповнити втрати.

Водний баланс також має велике значення для всіх фізіологічних процесів в організмі матері, в тому числі і для лактації (секреція і виділення молока). Добовий об'єм вживаної рідини визначається з розрахунку 30 мілілітрів на 1 кілограм маси тіла жінки + додатково 1 літр.