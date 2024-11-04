5 самых полезных продуктов, которые женщины должны есть после родов

Питание женщин после родов играет важную роль для восстановления организма, благополучия и здоровья малыша, если вы кормите грудью. Некоторые продукты помогут получить все необходимые витамины.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 5 продуктах, которые должны быть в рационе женщин после родов.
От здоровья матери, ее образа жизни и питания напрямую зависят успехи первого года жизни малыша, которые станут фундаментом для крепкого здоровья ребенка и дальше.
Ни для кого не секрет, что здоровый сон и материнское молоко - это главное в чем нуждается маленький человек в грудном возрасте.
Семейный нутрициолог Екатерина Солодка назвала 5 продуктов, которые нужно женщинам есть после родов:
Женщины обычно сжигают от 300 до 500 дополнительных калорий в сутки во время грудного вскармливания. Имейте это в виду и старайтесь употреблять примерно столько же дополнительных калорий в день, чтобы восполнить потери.
Водный баланс также имеет огромное значение для всех физиологических действий в организме матери, в том числе и для лактации (секреция и выделение молока). Суточный объем жидкости определяется из расчета 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела женщины + дополнительно 1 литр.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Екатерины Солодкой и сайт WebMD.