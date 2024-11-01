Розслабляє та знижує стрес: лікар назвала напій, який корисний для вагітних

Матча містить багато вітамінів та мінералів у складі, тому безпечна під час вагітності. Однак, важливо знати про дозволену норму для вагітних жінок.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке матча та чим корисний такий напій для орагнізму.

Що таке зелений чай матча

Напій виготовлений із молодого листя чаю. Це різновид зеленого чаю, який подрібнюють у дрібний порошок і змішують з гарячою водою чи молоком.

На відміну від традиційного зеленого чаю, де листя заливають окропом і потім викидають, матча передбачає вживання всього листя в порошкоподібному вигляді.

Чи можна пити під час вагітності

За словами педіатра Дарії Власенко, основне занепокоєння для жінок, які вживають зелений чай матча під час вагітності - це стежити за споживанням кофеїну.

Оскільки під час вживання матчі споживається цілий лист, то рівень кофеїну тут більший.

Чашка зеленого чаю містить приблизно 30 мг кофеїну, а в матчі може міститись від 30 мг до 80 мг, залежно від марки, концентрації та кількості використовуваного порошку.

Якщо порівнювати з іншими джерелами кофеїну - рівень у матчі нижчий, ніж у чашці звареної кави (приблизно 95-165 мг).

"Американський коледж акушерів і гінекологів рекомендує вагітним жінкам обмежити споживання кофеїну до 200 мг або менше на день", - зазначила лікар.

Щоб залишатися в безпечних межах, жінки повинні споживати не більше 3 чашок матчі під час вагітності на день. Лікар зазначила, що це гарантує, що ви насолодитеся перевагами матча без перевищення рекомендованої норми споживання кофеїну.

Чим корисна матча для вагітних

Напій містить антиоксидантні властивості. Матча багата на катехіни, - тип антиоксиданту, який допомагає захистити клітини від пошкодження та підтримує ваше загальне здоров’я.

До того ж має заспокійливу дію завдяки L-теаніну. Ця амінокислота сприяє розслабленню і знижує стрес, що може бути корисно для майбутніх мам.

Окрім того, що матча заспокоює, ще містить у складі багато вітамінів та мінералів, включаючи A, C, E, K і B-комплекс, а також селен, хром, цинк і магній.

Матча містить хлорофіл - природний пігмент, який допомагає в детоксикації організму. Це може допомогти очистити тіло від токсинів під час вагітності.

Спробуйте пити матчу вранці або вдень, щоб кофеїн не вплинув на ваш сон.

Дешевші продукти можуть містити наповнювачі, доданий цукор або навіть синтетичні барвники. Ці добавки можуть не тільки вплинути на смак і консистенцію матчу, але й зменшити вміст корисних антиоксидантів.

Важливі нюанси

Надмірне споживання кофеїну може призвести до збільшення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, що може вплинути на розвиток плоду.

Деякі дослідження також показують, що високий рівень катехінів у зеленому чаї може перешкоджати засвоєнню фолієвої кислоти. Вона є важливою речовиною для запобігання дефектам нервової трубки, розщелині хребта та іншим вродженим дефектам.

Уникайте пити матчу під час їжі, щоб переконатися, що це не перешкоджає засвоєнню заліза. Ідеально пити його між прийомами їжі.