Історія найбільшої картини у світі: для неї збудують окремий музей

Найбільша картина у світі була написана британським художником Сашею Джафрі у період ковідного карантину у 2020 році. Декілька місяців він працював над картиною The Journey of Humanity (Подорож людства) і потім продав її на аукціоні за велику суму.

Що відомо про цю картину та її автора, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто такий Саша Джафрі

Британський художник Саша Джафрі є досить популярним. Його замовниками були Леонардо Ді Капріо, Мадонна та Барак Обама.

Він народився в Британії в 1977 році та його походження - від королівського роду Наваба з Авада. Мати - французьке походження, а батько був дипломатом, який служив послом Пакистану у Ватикані.

Саша Джафрі навчався в Ітонському коледжі, а 2000 року здобув ступінь магістра освітнього мистецтва в Оксфордському університеті.

Зараз Джафрі працює поза системою художніх галерей і жертвує багато своїх робіт чи доходи від них на благодійність. Серед його колекціонерів: Барак Обама, члени британської королівської родини, сер Річард Бренсон, Пол Маккартні, Леонардо Ді Капріо, Білл Гейтс, Мадонна, Девід Бекхем, Джордж Клуні, Єва Лонгорія.

Принц Чарльз доручив художнику створити портрети "14 найвпливовіших мусульман".

Що відомо про картину "Подорож людства"

У 2020 році Саша Джафрі створив найбільшу картину у світі - "Подорож людства". На її написання пішло майже сім місяців. Площа цієї картини становить 1600 метрів квадратних (як два футбольні поля). Вона включає роботи дітей зі 140 країн світу. Саме дитячі малюнки стали натхненням для художника.

У нього виникла ідея поєднати емоції та переживання маленьких жителів планети в єдиному просторі.

Проєкт був задуманий після розмови з ЮНІСЕФ, де Джафрі дізнався, що 385 мільйонів дітей у всьому світі живуть у бідності. Ці діти мають удвічі більше шансів померти у дитинстві, ніж інші, і останнім часом ці цифри зросли більш як удвічі через пандемію COVID-19. Джафрі побачив у цьому можливість щось змінити.

Художник сказав: "Моя картина "Подорож людства" сприятиме поліпшенню освіти, охорони здоров'я та зв'язку, а також створюватиме життєво важливі засоби на підтримку найбідніших і найвіддаленіших територій і регіонів нашої планети. Я сподіваюся, що мій новаторський твір допоможе надалі відстоювати глобальну технічну підтримку охорони здоров'я та санітарії у найбільш постраждалих таборах біженців, нетрях, селищах, хатинах, фавелах та бідних громадах світу”.

Найбільша картина у світі "Подорож людства" (фото: My Modern Met)

"Діти не мають інструментів для вирішення того, що вони переживають зараз. Я хотів би подзвонити дітям світу, щоб дати їм можливість висловити свої емоції", - зазначив Саша Джафрі.

Під час роботи над картиною художник використав 1065 пензликів та 6300 літрів фарби. "Подорож людства" занесена до Книги рекордів Гіннеса як найбільша картина у світі.

Джафрі зізнався, що робота була дуже важка і він розірвав два диски, але зупинитися не захотів. Щодня він прокидався, пив каву, обіймав дочку та вдягав "малярський костюм"

Британець працював над масштабним твором протягом 8 місяців у холі закритого на карантин готелю Atlantis у Дубаї. У процесі він планував створити незбиране полотно.

Однак пізніше він вирішив розділити його на 70 рівних частин для зручності продажу на аукціонах. За всі 70 частин художник розраховував одержати близько 30 мільйонів доларів. Цю суму він планував передати до благодійних фондів для допомоги дітям.

Саша Джафрі та його картина "Подорож людства" (фото: Uncrate)

Продаж картини та її подальша доля

Проте все пішло не на план Джафрі. На аукціонних торгах французький бізнесмен у сфері криптовалюти Андре Абдун зробив художнику неймовірну пропозицію. Він оголосив, що готовий заплатить за все полотно 62 млн доларів.

21 березня 2021 року гігантську картину продали на аукціоні Sotheby's у Дубаї за 62 млн доларів. Це зробило її однією з найдорожчих картин у світі, проданих за життя художника.

Новий власник вирішив збудувати для найбільшої картини у світі окремий музей.