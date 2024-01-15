5 найдивніших технологій 2024 року, які захоплюють і бентежать

Бездротовий прозорий OLED-телевізор LG

На виставці CES компанія LG представила 77-дюймовий 4K OLED-телевізор, який був зроблений чомусь прозорим. Тим не менш, виявилося, що дана особливість не надто зручна для перегляду, тому він комплектується висувною затемнювальною "шторкою".

"Він підійде як рекламна панель та інсталяція в музеї чи офісі, але навіщо витрачати стільки грошей на телевізор, основна функція якого заважає його нормальній роботі", - заявили журналісти блогу.

Бездротовий прозорий телевізор від LG (фото: LG)

Біде Kohler PureWash E930 із голосовими помічниками

У нього вбудували можливості роботи з Alexa та Google Home. Тим не менш, малоймовірно, що хтось буде готовий заплатити понад 2 000 доларів (75 700 гривень), щоб надати Amazon або Google детальну інформацію про свої інтимні звички.

Біде з голосовими помічниками (фото: Engadget)

Розумний замок Lockly Visage із скануванням обличчя

Використання технології розпізнавання обличчя для доступу до будинку, як зазначає Engadget, може перетворитися на справжній жах. Надання зовнішньому датчику повного контролю над своїм житлом може спричинити ризики злому, а також створювати серйозні загрози для конфіденційності.

Розумний замок, який відкривається за допомогою сканування обличчя (фото: Engadget)

Електровелосипед Urtopia з ChatGPT

Згідно з розробниками, завдяки чат-боту користувачі можуть спілкуватися зі своїм "конем", а штучний інтелект допомагає досліджувати нові маршрути та отримувати інформацію в режимі реального часу. Однак деякі журналісти вважають, що ця функція, швидше за все, відволікатиме від дороги, ніж приноситиме реальну користь.

Електровелосипед Urtopia зі штучним інтелектом (фото: Engadget)

Повітряне таксі Hyundai S-A2

Hyundai представила концепт "революційного" повітряного таксі з можливістю вертикальної посадки. Його максимальна швидкість досягає 200 км/год, а запас ходу становить до 65 кілометрів на одному заряді, що має бути достатньо для коротких перельотів у місті.

Однак автори огляду стверджують, що такий літаючий транспорт, ймовірно, не знайде свого місця в реальному світі. Зрештою, на їхню думку, люди будуть віддавати перевагу більш надійним і доступним автомобілям, не турбуючись про свою безпеку.