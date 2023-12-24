5 молитв, які обов'язково треба прочитати на Різдво

Молитва на Святвечір

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, який Ти дав цілому людству в народженні Немовляти-Христа у Вифлеємі понад 2000 років тому.Його проголосив Твій ангел тієї святої ночі, котру нині ми пригадуємо.

Нехай незбагненна таємниця втілення Твого Єдинородженого Сина - Слова, що сталося Тілом, - зігріє наші серця та душі та наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його вифлеємських ясел і служити Йому.

Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя, щоб ми в щирій та живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців зі Сходу.

Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, від нині та повіки залишалися у нашому житті та наших серцях.

Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям Ісусом, зберігали це у своїх серцях і розважали над ним.

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – нині та повіки вічні. Амінь.

Молитва про захист

Отче Наш, Царю Небесний, дякуємо за велику милість Твою всьому людству – народження маленького Ісуса сина Божого в Вифлеємі. Цю новину приніс Ангел, як велику радість людям.

Поява на світ Твого Єдинородженого Сина, багато років, вселяє надію і віру в наші серця. Ми йдемо до Нього так, як колись йшли пастухи до вифлеємських ясел, вклонитися і бути вірними Сину Божому. У день Різдва Христового, благослови нас прославляти Сина Твого, як прославляли Ангели в ніч, коли народився Він.

Нехай сьогодні, в кожнім серці, разом з народженням Христа, народиться любов один до одного, доброта порозуміння, вміння прощати й вірити. Господи, нехай Син Твій оберігає і захищає нас. Дарує милість свою і благодаттю. Вкаже кожному шлях до правди та віри. Пробачає гріхи наші та дарує вічне життя на небесах святих. Амінь.

Отче наш

Ця молитва є універсальною, з нею можна звертатися до Господа в будь-якій ситуації, з проханням про допомогу або з подякою.

Отче наш, що є на небесах!

Нехай святиться Ім'я Твоє.

Хай прийде Царство Твоє,

нехай буде воля Твоя

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші,

як і ми прощаємо винуватцям нашим.

І не введи нас у спокусу,

але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є Царство, і сила, і слава

навіки. Амінь.

Молитва на Різдво на багатство та гроші

Господи Ісусе Христе, Боже наш, який зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневинної та Пречистої Діви Марії незречено родитися!

Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочиститися, досягнути великого свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішаєш нас нині не тільки поживою духовною, а й трапезою святковою.

Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм приготовані, нехай будуть вони куштувати їх із подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість.

Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, будемо робити благі справи, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь

Загальна молитва

Пробач нас, Господи, на землі живих, що не знають років майбутніх, вибач за нашу недосконалість!

За нашу земну суєту, за те, що часом не знаємо, що творимо. Пробач нас усіх і помилуй! Зрозумій і спрямуй на шлях істини!

Дай нам Віри, Надії, Любові! Дай нам Світла, Добра і Радості! Господи! Яке прекрасне життя на Землі!

Ти наш Бог і Творець. Ти один маєш право судити нас за наші діяння. Так спрямуй усі сили Свої Небесні проти Зла на Землі!

А ми, діти Твої, очищаючись душею перед лицем Твоїм, житимемо і творитимемо добро на Землі!

Давайте жити у світлі та добрі, щоб на нашій квітучій Землі ніколи не закінчувалося життя! Щоб було більше щасливих та радісних облич, а в очах лише сльози радості!

Щоб, продовжуючи Життя, бачити у дітях своє продовження, пишатися своїми розумними, добрими та здоровими дітьми, виховувати у них почуття любові, ніжності та подяки до рідних, близьких, до своєї Землі.

Це і є сенс життя - жити для тих, хто любить Тебе, Господи, і творити Добро в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Різдвяна молитва про здоров’я

В руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, діла мої й всі тіла і душі моєї рухи. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець життя мого, день і годину смерті моєї, кончину мою, упокоєння душі й тіла мого.

Ти ж, о Премилосердний Боже, всього світу гріхами неподоланна Благосте, незлобива, Боже, мене, більше за всіх людей грішного, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти численні провини мої, подай виправлення злому й окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди утримай мене, щоб ні в чим коли прогніваю Твоє людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей.

Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене врятованим шляхом, доведи до Тебе, пристанища мого і бажань моїх краю. Даруй мені кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму будь і приєднай мене благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки. Амінь.

Молитва на Різдво Христове митрополита Андрія (Шептицького)

Єдинородний Сине Бога Живого, правдивий Боже, Котрого Божим Словом і Божим Сином й Божою Мудрістю називаємо. Ти, що для нашого спасіння, з любови до нас схотів прийняти людську природу в лоні Пресвятої Невісти - Пречистої Діви Марії, приймаючи людську природу, зійшов з неба на землю, стаючи правдивим чоловіком, щоб нас спасти з убогими пастирями та з ученими мудрецями, Поклоняємося Твоєму святому Народженню з Дівиці в Вифлеємі у вертепі, віддаємо Тобі поклін Богопочитання та дякуємо Тобі цілим серцем за ту безконечну Твою любов, що привела Тебе до нас, нужденних.

Дякуємо Тобі за всі неоціненні дари, що їх Ти нам з неба приніс, за науку св. Віри, за св. Таїнства, за св. Церкву, за Божу благодать, за надприродні чесноти, що їх вливаєш в наші душі, за кожне добре натхнення й добре діло нашого життя. Бо те, що видається нашим добрим ділом, є більше Твоїм Божим даром.

Вкінці благаємо Тебе, Спасителю Христе, спаси нас від гріха й смерти, від злого й від нещасть, спаси нас у вічному спасінні й у щоденному милосерді, що його вказуєш у християнському житті. Благослови та спаси наш народ, благослови всі наші родини, нашу молодь, усі наші товариства, братства, інституції й організації й дай нам бути добрими й вірними дітьми св. Твоєї Вселенської Церкви, дай нам ті прикмети та ті чесноти, що їх нам треба до сповнення Тобою даного нам післанництва. Дай нам сповнити для цілого людського роду, для усіх наших братів, усіх народів світу те, що Ти нам призначуєш. Дай нам це наше післанництво розуміти, любити та цілим життям виконувати. Амінь.