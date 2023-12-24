5 молитв, которые обязательно нужно прочесть на Рождество

Молитва в Святвечер

Всемогущий Боже, Отче наш небесный, благодарим Тебя за неизреченный дар благодати, который Ты дал целому человечеству в рождении Младенца-Христа в Вифлееме более 2000 лет назад.

Пусть непостижимая тайна воплощения Твоего Единородного Сына - Слова, которое стало Телом, - согреет наши сердца и души и наполнит их утешением и страстным желанием, подобно пастухам в поле, спешить к Его вифлеемским яслям и служить Ему.

Помоги нам в истине и духе искреннего раскаяния радоваться в день Рождества нашего Спасителя, чтобы мы в искренней и живой вере могли присоединиться к песне хвалы ангелов, радости пастухов и удивления мудрецов с Востока.

Пусть в эту святую ночь Христос снова родится в наших душах, чтобы правда, любовь и искупление, которые Он принес нам, отныне и веки оставались в нашей жизни и наших сердцах.

Дай, Господи, чтобы мы, подобно Деве Марии, все, что связано с Младенцем Иисусом, хранили это в своих сердцах и развлекали над ним.

Теперь, когда Ты сделал нас причастными к славе Твоего Сына здесь, на земле, даруй нам Твоей благодати разделить Его славу на небесах. Ибо Он живет и царствует с Тобою, Отче, и со Святым Духом – ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва о защите

Отче Наш, Царь Небесный, благодарим за великую милость Твою всему человечеству – рождение маленького Иисуса сына Божия в Вифлееме. Эту новость принес Ангел, как великую радость людям.

Появление на свет Твоего Единородного Сына много лет внушает надежду и веру в наши сердца. Мы идем к Нему так, как когда-то шли пастухи в вифлеемские ясли, поклониться и быть верными Сыну Божьему. В день Рождества Христова, благослови нас прославлять Сына Твоего, как прославляли Ангелы в ночь, когда Он родился.

Пусть сегодня, в каждом сердце, вместе с рождением Христа, родится любовь друг к другу, доброта взаимопонимания, умение прощать и верить. Господи, да хранит Сын Твой и защищает нас. Дарит милость свою и благодатью. Укажет каждому путь к истине и вере. Прощает грехи наши и дарит жизнь вечную на небесах святых. Аминь.

Отче наш

Эта молитва универсальна, с ней можно обращаться к Господу в любой ситуации, с просьбой о помощи или с благодарностью.

Отче наш, что есть на небесах!

Да святится имя Твое.

Да придет Царствие Твое,

да будет воля Твоя

как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам сегодня.

И прости нам вины наши,

как и мы прощаем виновникам нашим.

И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава

навеки. Аминь.

Рождественская молитва на богатство и деньги

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Который изволил спасение нашего ради на земле во плоти явиться и от Невинной и Пречистой Девы Марии неизреченно родиться!

Спасибо Тебе, ибо Ты сподобил нас, подвигом поста предочиститься, достичь великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной с ангелами воспевать Тебя, с пастырями славословить, с волхвами поклоняться. Спасибо Тебе, что из-за великого Своего милосердия и безмерной милости к недугам нашим, утешаешь нас ныне не только пищей духовной, но и праздничной трапезой.

Посему молим Тебя, протягивающего щедрую руку Твою, покрывающего все живое благом Твоим, давая всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничную пищу, верным людям Твоим приготовленные, да будут они вкушать их с благодарением за здоровье, в подкрепление сил телесных, в радость.

Чтобы все мы, всякое богатство имея, будем делать благие дела, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, кто кормит и утешает нас, вместе с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь

Общая молитва

Прости нас, Господи, на земле живых, не знающих лет будущих, прости за наше несовершенство!

За нашу земную суету, за то, что порой не знаем, что творим. Прости нас всех и помилуй! Пойми и направь на путь истины!

Дай нам Веры, Надежды, Любви! Дай нам Света, Добра и Радости! Господи! Как прекрасна жизнь на Земле!

Ты наш Бог и Творец. Ты один имеешь право судить нас за наши действия. Так направь все силы Свои Небесные против Зла на Земле!

А мы, дети Твои, очищаясь душою пред лицом Твоим, будем жить и творить добро на Земле!

Давайте жить в свете и добре, чтобы на нашей процветающей Земле никогда не кончалась жизнь! Чтобы было больше счастливых и ликующих лиц, а в глазах только слезы радости!

Чтобы, продолжая жизнь, видеть в детях свое продолжение, гордиться своими умными, добрыми и здоровыми детьми, воспитывать в них чувство любви, нежности и благодарности к родным, близким, к своей Земле.

Это и есть смысл жизни – жить для тех, кто любит Тебя, Господи, и творить Добро во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Рождественская молитва о здоровье

В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души мои движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, течение и конец жизни моей, день и час смерти моей, кончину мою, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимая Благость, незлобна, Боже, меня, больше всех людей грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные проступки мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений свирепых всегда удержи меня, чтобы ни в чем когда прогневаю Твое человеколюбие, покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Врагом видимым и невидимым запреты, управляя меня спасенным путем, доведи к Тебе, пристанища моего и желаний моих края. Дай мне кончину христианскую, безупречную, мирную, от воздушных духов злобы сохрани, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему будь и присоедини меня благословенным Твоим овцам, и с ними Тебе, Творцу моему, славлю во веки. Аминь.

Молитва на Рождество митрополита Андрея (Шептицкого)

Единородный Сын Бога Живого, истинный Боже, Которого Божьим Словом и Божьим Сыном и Божией Мудростью называем. Ты, что для нашего спасения, из любви к нам захотел принять человеческую природу в лоне Пресвятой Невесты – Пречистой Девы Марии, принимая человеческую природу, сошел с неба на землю, становясь истинным человеком, чтобы нас спасти с убогими пастырями и с учеными мудрецами, Поклоняемся Твоему святому Рождению из Девицы в Вифлееме в вертепе, отдаем Тебе поклон Богопочитания и благодарим Тебя целым сердцем за ту бесконечную Твою любовь, которая привела Тебя к нам, нуждающихся.

Спасибо Тебе за все бесценные дары, которые Ты нам с неба принес, за учение св. Веры, по св. Таинства, по св. Церковь, за благодать Божию, за сверхъестественные добродетели, которые вливаешь в наши души, за каждое доброе вдохновение и доброе дело нашей жизни. Ибо то, что кажется нашим добрым делом, есть больше Твоего дара Божия.

В конце молим Тебя, Спаситель Христос, спаси нас от греха и смерти, от злого и от несчастий, спаси нас в вечном спасении и в ежедневном милосердии, которое указываешь в христианской жизни. Благослови и спаси наш народ, благослови все наши семьи, нашу молодежь, все наши общества, братства, институты и организации и дай нам быть добрыми и верными детьми св. Твоей Вселенской Церкви, дай нам те приметы и добродетели, которые нам нужно до исполнения Тобою данного нам посланничества. Дай нам исполнить для целого рода человеческого, для всех наших братьев, всех народов мира то, что Ты нам назначаешь. Дай нам это наше послание понимать, любить и целой жизнью исполнять. Аминь.