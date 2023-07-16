5 платьев, которые никогда не выйдут из моды: фотопримеры

Мода на летние платья изменчива, но некоторые фасоны успели стать классикой. Если у вас есть один из таких, вы всегда попадете в тренды и будете выглядеть роскошно.

Какие 5 моделей никогда не потеряют актуальности - в материале Styler дальше.

"Маленькое черное платье"

Сейчас это понятие можно немного расширить, назвав его минималистическим черным платьем. Ведь когда-то это был классический беспроигрышный наряд для вечеринок, а теперь такой лук можно выгуливать хоть каждый день с кроссовками.

Платье может быть разной длины, однако в угоду трендам 2023 года стоит выбирать модели макси. Круто если платье с прямым силуэтом и вырезом сбоку. Так вы и бессмертный тренд наденете и осовремените его.

Черные платья актуальны всегда (фото: instagram.com/citrus_shop_ru, instagram.com/clothes_just_fot_you)

Трикотажное платье

Эта универсальная ткань популярна не только в холодное время года, но и летом. Если зимой стоит выбирать более плотные ткани и длинный рукав, то летом отличным выбором станет короткое трикотажное платье.

Но будьте внимательны, оно плотно сидит по фигуре.

Трикотажное платье очень сексуальное (фото: instagram.com/vensi_collection_kr)

Кендалл Дженнер плохого платья не наденет (instagram.com/kenny.goddess)

Платье-комбинация

Этот бессмертный тренд приобрел новый виток популярности летом 2023 года. Он подчеркнет женственность, элегантность, придаст образу аристократической сексуальности.

Обычно такие платья изготавливаются из шелковых или атласных тканей, но сейчас можно выбрать и "натуральные" бельевые платья, например, из льна.

Платье-комбинация из льна (фото: instagram.commo.ua)

Шелковые комбинации (фото: instagram.com/d.fasion)

Платье-рубашка

Это платье уже давно перешло от экспериментов с маскулинными образами к классике женского гардероба. Рубашка подчеркнет вашу хрупкость, а еще придаст луку немного озорства.

Особенно актуально платье-рубашка на летний период, когда хочется выглядеть легко, свежо и стильно. Длина может быть разной - от экстремального мини до макси.

Платье-рубашка - прекрасный выбор для лета (фото: instagram.com/tviy_son_khm, instagram.com/odezhda.bestija1_rez)

Платье-халат

Такой наряд придаст вам изысканность, класс, и конечно же женственность. Если у вас тонкая талия и прекрасные изгибы, платье-халат - отличный выбор. Оно подчеркнет фигуру и скроет то, чего бы не хотелось показывать.

Выбирайте натуральные ткани: хлопок, лен, шелк. Они "дышат", что в летнюю жару крайне важно.

Платье-халат подчеркнет фигуру (фото: instagram.com/d.fasion)

Цветочный принт придаст женственности (фото: instagram.com/lukashova.liliia_clothes)