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5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єю

П'ятниця 23 серпня 2024 10:00
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5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єю Біля столиці є багато цікавих місць для подорожі (фото: Getty Images)
Автор: Фелікс Коркін

День Незалежності - вихідний, тому варто провести його з близькими людьми. Тож беріть свою родину та відвідайте щось насправді унікальне, але неподалік від Києва. Які є дуже цікаві локації біля столиці, що можна відвідати за один день?

РБК-Україна радить вам, де можна біля Києва знайти такі місця, що приведуть вас та ваших родичів у справжній захват.

Етнокомплекс "Українське село" (с. Бузова)

Цей етнографічний комплекс є унікальним місцем, де можна побачити стародавні сільські хати XIX століття та ознайомитися з побутом, архітектурою і ремеслами українців.

На території знаходяться невеликий зоопарк, ресторан-колиба, готель, а також альтанки та мангали для оренди. Особливою родзинкою є церква святого великомученика Димитрія Солунського, збудована зі смереки, де проводяться служби у вихідні та святкові дні.

Поруч з музеєм просто неба є теплиці, де вирощують субтропічні рослини. Це місце, розташоване лише за 15 кілометрів від Києва, пропонує унікальну можливість дізнатися про життя українців різних регіонів та насолодитися природою.

5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єю"Українське село" (фото: facebook.com/Ukrselo)

Заповідник-ферма (с. Кийлів)

Заповідник розташований серед лісу, і тут вільно пересуваються майже ручні тварини, які живуть на фермі. Серед вихованців ферми можна побачити страусів, фазанів, павичів, коней, породистих свиней, кроликів та камерунських кіз.

Гості мають можливість фотографуватися з тваринами, гладити їх і навіть покататися на конях. На території також є п'ять водойм, де можна ловити рибу та годувати лебедів і качок. Це місце варто відвідати, щоб насолодитися природою і безпосередньо контактувати з тваринами.

5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єюСтрауси на фермі (фото: facebook.com/FermaKyilivskaAskania)

Село Буки

Село Буки відоме своїм ландшафтним парком, де можна побачити фонтан з Майдану Незалежності, який був успішно відреставрований. На території парку також є міні-зоопарк, кафе, сувенірні крамниці та парковка для автомобілів.

Найкращий час для відвідування цього мальовничого місця - перша половина дня вихідних, оскільки після обіду тут збирається багато людей. Прогулянка парком займає близько півтори години, і це чудовий варіант для короткої подорожі з Києва.

5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єюФонтан з Майдану (фото: dovkola.media)

Палацово-парковий ансамбль у Качанівці

Качанівка - це мальовничий маєток, де на великій території розташувалися різні об'єкти, що викликають зацікавленість у туристів. Тут можна побачити палац XVIII-ХІХ століть з вишуканим інтер'єром, мальовниче озеро, величезний парк, а також дуб Гоголя та альтанку Глінки.

Для тих, хто хоче залишитися на ніч, є готель, де можна зупинитися. Це місце варто відвідати, щоб насолодитися архітектурною та природною красою.

5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єюПалац у Качанівці (фото: Вікіпедія)

Межигір’я (с. Нові Петрівці)

Межигір’я - це місце, яке стало символом корупції президентського масштабу, і дійсно тут є на що подивитися.

Головною принадою комплексу є клубний будинок, на облаштування якого було витрачено понад 70 мільйонів гривень. Крім розкішних інтер'єрів, відвідувачі можуть насолодитися місцевим зоопарком, де живуть різноманітні тварини.

Територія комплексу настільки велика, що прогулянка може зайняти цілий день, а для зручності можна орендувати велосипед. Також на території є кілька точок харчування, де можна відпочити та смачно перекусити під час відвідин.

5 місць біля Києва, куди можна поїхати в День Незалежності України з сім'єюМежигір’я (фото: Вікіпедія)

Раніше ми вже писали про 20 ідей для незвичайного святкування Дня Незалежності разом з компанією.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Dovkola Media, Mind.ua, Вікіпедія.

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