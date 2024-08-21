20 ідей для святкування Дня Незалежності з сім'єю чи друзями

Наближається головне українське національне свято - День Незалежності. У цей день майже усі українці будуть так чи інакше святкувати пам'ять цієї великої події. Але які є способи зробити це одному, з друзями чи родиною максимально оригінально, корисно та патріотично?

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться з вами ідеями, як можна незвичайно відсвяткувати День Незалежності вам та вашим друзям як справжнім патріотам.

Пишіть листи: вплив на владу

Зберіться компанією однодумців, обміняйтеся думками та візьміть аркуш паперу або відкрийте електронну пошту, щоб звернутися до місцевих чиновників чи Адміністрації президента.

Напишіть листа з конкретними пропозиціями чи вимогами, адже влада має знати, що громадяни пильнують за їхніми діями. Змусьте тих, хто приймає рішення, працювати на благо суспільства, а не лише на свої інтереси.

Українська кухня на природі

Організуйте пікнік, де на столі будуть виключно українські національні страви. Здивуйте себе та друзів багатством української кухні, приготувавши кілька традиційних страв.

Спробуйте зібрати ціле меню із 24 різноманітних українських смаколиків, які нагадають усім, наскільки багата наша гастрономічна спадщина.

Волонтерство: допомога в дії

Перегляньте свої речі та знайдіть ті, які можна передати до волонтерського центру. Якщо маєте час та натхнення, долучіться з товаришами до волонтерської діяльності хоча б на день. Навіть невеликий внесок, як-от пожертва на потреби армії, може зробити значну різницю.

Це ваш шанс допомогти тим, хто цього найбільше потребує (фото: Freepik.com)

Знання про Україну: вікторина

Згадайте шкільну програму з історії України або знайдіть маловідомі факти в інтернеті. Складіть питання для вікторини і запросіть друзів чи родину на інтелектуальний вечір.

Якщо часу обмаль, просто пройдіть онлайн-тест на знання української історії та дізнайтеся щось нове. Невеликий приз зробить змагання ще цікавішим.

Найвідоміші українці: біографії, що надихають

Візьміть до рук книгу або відкрийте статтю про видатного українця, якого ви вважаєте найвизначнішим. Прочитайте родині його або її біографію, щоб зрозуміти, що саме зробило цю людину великою.

Можливо, цей приклад стане для вас натхненням на добрі вчинки чи нові досягнення.

Вшанування героїв: телефонний дзвінок

Згадайте своїх рідних, друзів або знайомих, які брали участь у боротьбі за незалежність України, чи то в минулому, чи в наш час.

Зателефонуйте їм, щоб подякувати за їхню мужність та самовідданість. Їхній внесок у розвиток країни є неоціненним, і ваш дзвінок стане для них приємною несподіванкою.

Патріотичний флешмоб: ваш голос у мережі

Залучіть друзів до патріотичного флешмобу в соцмережах, спрямованого на підтримку України.

Виділіть час на те, щоб розповсюдити важливі повідомлення чи залишити скарги на антиукраїнські матеріали. Ваша активність у мережі може стати прикладом для інших і допоможе створити потужний інформаційний фронт.

Манікюр або макіяж: кольори національного прапора

Відзначте День Незалежності України творчо, зробивши патріотичний манікюр або макіяж у кольорах національного прапора.

Оберіть яскраві відтінки синього та жовтого для вашого манікюру, щоб виразити свою гордість за країну навіть у дрібницях. Якщо вважаєте за краще макіяж, спробуйте створити стильний образ, використовуючи ці кольори в очах, губах або на обличчі. Можна навіть влаштувати конкурс між подругами!

У День Незалежності патріотичний макіяж пасує кожній жінці або дівчині (фото: Freepik.com)

Кіномарафон і література: занурення в українське мистецтво

Присвятіть день перегляду українських фільмів або читанню творів українських авторів. Це чудова нагода краще зрозуміти культуру та історію свого народу.

Мистецтво може відкрити нові грані національної ідентичності, нагадати про важливі моменти нашої історії та надихнути на роздуми.

Вивчення родоводу: пізнай своє коріння

Відкрийте для себе та вашиї дітей історію своєї родини, почавши вивчати генеалогічне дерево. Можливо, ви знайдете цікавих предків, які були причетні до визначних подій в історії України.

Цей процес не тільки збагатить ваші знання, але й зміцнить зв’язок між поколіннями у вашій родині.

Готуємо з любов’ю: рідкісні рецепти

Знайдіть рецепт української страви, яка незнайома вам і вашим близьким. Приготуйте її для своєї родини в День Незалежності, і нехай цей кулінарний експеримент стане новою сімейною традицією.

Навіть якщо страву складно відтворити, завжди можна повернутися до класичного борщу - символу української кухні.

Великий прапор: символ гордості

Виготовте або знайдіть свій найбільший прапор України і вивісьте його на балконі чи розгорніть у людному місці. Це символ вашої гордості за свою країну.

Упевніться, що цей жест приверне увагу та надихне інших на подібні дії (фото: Freepik.com)

Вирушай у міні-подорож: відкривай нові горизонти

Обирайте місце поблизу та вирушайте туди з друзями без гаджетів, щоб зануритися в його атмосферу. Дізнайтеся більше про історичні місця та поспілкуйтеся з місцевими жителями. Така «тиха» подорож допоможе вам відчути справжній дух України та відкриє нові цікаві куточки рідного краю.

Сила знань: вивчіть важливі документи

Присвятіть час читанню основних державних документів, таких як Акт проголошення незалежності, Конституція та Декларація про державний суверенітет України.

Це не лише поглибить ваше розуміння історії, але й допоможе краще усвідомити свої права та обов'язки як громадянина. Знання зміцнює вашу позицію в суспільстві та робить вас більш активним учасником у його розвитку.

Патріотичний флешмоб: ваш голос у мережі

Залучіть друзів до патріотичного флешмобу в соцмережах, спрямованого на підтримку України.

Виділіть час на те, щоб розповсюдити важливі повідомлення чи залишити скарги на антиукраїнські матеріали. Ваша активність у мережі може стати прикладом для інших і допоможе створити потужний інформаційний фронт.

Знімайте та надихайте: відеоролики на YouTube

Створіть відео на патріотичну тему - виконайте свою улюблену українську пісню або розкажіть про щось, що вас надихає.

Викладіть ролик на YouTube і поділіться ним з іншими. Можливо, ваш творчий порив стане поштовхом для інших до дій або просто підніме настрій тим, хто це побачить.

Зараз кожен може надихати своєю творчістю мільйони людей у соцмережах (фото: Freepik.com)

Спів патріотичних пісень

Влаштуйте вітальне караоке для друзів та родини, виконуючи улюблені українські пісні, які підкреслять ваше патріотичне відчуття. Спів пісень про Україну не лише підніме настрій, але й об’єднає всіх учасників у святковій атмосфері.

Можна також створити відео з записом виконаних пісень та поділитися ним в соцмережах.

Патріотичний малюнок

Залучіть свою дитину або близьких до створення патріотичного малюнка, що відображає вашу гордість за Україну. Можна разом намалювати синьо-жовтий прапор, герб або будь-який інший символ, що асоціюється з Днем Незалежності.

Такий малюнок можна виставити на видному місці або подарувати як пам’ятний сувенір (фото: Freepik.com)

Віртуальний тур по Україні

Організуйте віртуальну подорож рідним по визначним місцям України через онлайн-екскурсії або відео.

Виберіть кілька цікавих місць, таких як Львівський оперний театр, Київська Софія або Карпати, і досліджуйте їх разом із родиною. Це дозволить вам краще пізнати свою країну, не виходячи з дому, і може стати захоплюючим досвідом для всіх учасників.

Проведіть вечір спогадів

Влаштуйте затишний вечір, де кожен гість матиме можливість розповісти історію про те, як події в Україні змінили його життя або життя його родини.

Попросіть гостей принести сімейні фотографії або старовинні речі, які мають зв’язок з українською історією, щоб поділитися особистими спогадами.