Серце вискочить з грудей: 4 найекстремальніші атракціони в Україні

Літо - це пора відпусток та відпочинку. А який вид відпочинку подарує такі незабутні емоції, як атракціони у луна-парку? Але атракціони дуже відрізняються один від одного - є "лайтові", а є "хардкорні". Тож від яких атракціонів у різних містах України у вас буде перехоплювати дихання?

РБК-Україна (проект Styler) підготувало матеріал з 4 найбільш адреналіновими атракціонами у різних містах нашої країни.

"Power Tower", Одеса

Power Tower - це величезна конструкція висотою 60 метрів, з платформами, які мають крісла і вміщують 32 відважних пасажирів. Платформа спочатку повільно буде підійматися вгору, а потім з прискоренням різко спускається вниз. Політ триває цілих 2 хвилини - але вражень вистачить дуже надовго!

Учасники можуть навіть відчути невагомість як справжні космонавти (фото: facebook.com/lunaparkodessa)

"Говерла", Чернівці

Атракціон "Говерла" - це американські гірки, і він має висоту п’ятиповерхового будинку - 14 метрів. Проїхавши загальну загальна протяжність шляху у 300 м, на ньому можна зробити "мертву петлю". Швидкість, яку розвиває атракціон, складає 60-80 км на годину, тож учасники відчують себе дуже бадьоро.

"Говерла" - атракціон українського виробництва (фото: shpalta.media)

"Катапульта", Харків

"Катапульта" - один з найекстремальніших атракціонів Центрального парку у Харкові. Між двома величезними щоглами еластичними тросами закріплена капсула, розрахована на двох пасажирів.

За допомогою спеціального механізму для запуску капсулу приводять у рух, і пасажири злітають вертикально вгору на 45 метрів. Досягнувши максимальної висоти, капсула опускається у вихідне положення шляхом вільного падіння. При цьому пасажири відчувають перевантаження до 4,8G.

Ви готові, щоб вами вистрелили з рогатки як пташку Angry birds? (фото: centralpark.kh.ua)

"Лавочка", Київ

На відміну від усіх попередніх атракціонів, що розташовані на відкритому повітрі, наш останній учасник працює у парку розваг "Galaxy", у київському ТРЦ "Лавина Молл". Безстрашні поцінувачі адреналінових розваг сідають на довге сидіння, потім безпечно фіксуються системою безпеки - і обертаються на 360 градусів. Причому не лише у одній площині, а у кількох!

Щоб витримати це, потрібно мати гарний вестибулярний апарат (фото: galaxypark.com.ua)