5 мест возле Киева, куда можно отправиться в День Независимости Украины с семьей

День Независимости - выходной, поэтому стоит провести его с близкими людьми. Поэтому берите свою семью и посетите что-то действительно уникальное, но неподалеку от Киева. Какие интересные локации есть возле столицы, которые можно посетить за один день?

РБК-Украина советует вам, где можно возле Киева найти такие места, которые приведут вас и ваших родственников в настоящий восторг.

Этнокомплекс "Украинская деревня" (с. Бузова)

Этот этнографический комплекс является уникальным местом, где можно увидеть деревенские дома XIX века и ознакомиться с бытом, архитектурой и ремеслами украинцев.

На территории находятся небольшой зоопарк, ресторан-колыба, гостиница, беседки и мангалы для аренды. Особой изюминкой является церковь святого великомученика Димитрия Солунского, построенная из ели, где проводятся службы в выходные и праздничные дни.

Рядом с музеем под открытым небом есть теплицы, где выращивают субтропические растения. Это место, расположенное всего в 15 километрах от Киева, предлагает уникальную возможность узнать о жизни украинцев разных регионов и насладиться природой.

"Украинская деревня" (фото: facebook.com/Ukrselo)

Заповедник-ферма (с. Кийлов)

Заповедник расположен среди леса, и здесь свободно передвигаются почти ручные животные, обитающие на ферме. Среди питомцев фермы можно увидеть страусов, фазанов, павлинов, лошадей, породистых свиней, кроликов и камерунских коз.

Гости имеют возможность фотографироваться с животными, гладить их и даже прокатиться на лошадях. На территории есть пять водоемов, где можно ловить рыбу и кормить лебедей и уток. Это место следует посетить, чтобы насладиться природой и напрямую контактировать с животными.

Страусы на ферме (фото: facebook.com/FermaKyilivskaAskania)

Село Буки

Село Буки известно своим ландшафтным парком, где можно увидеть фонтан с Майдана Незалежности, который был успешно отреставрирован. На территории парка есть мини-зоопарк, кафе, сувенирные магазины и парковка для автомобилей.

Лучшее время для посещения этого живописного места - первая половина дня выходных, поскольку после обеда здесь собирается много людей. Прогулка по парку занимает около полутора часов, и это отличный вариант для короткого путешествия из Киева.

Фонтан с Майдана (фото: dovkola.media)

Дворцово-парковый ансамбль в Качановке

Качановка - это живописное имение, где на обширной территории расположились разные объекты, вызывающие заинтересованность у туристов. Здесь можно увидеть дворец XVIII-XIX веков с изысканным интерьером, живописное озеро, огромный парк, дуб Гоголя и беседку Глинки.

Для тех, кто хочет остаться на ночь, есть отель, где можно остановиться. Это место стоит посетить, чтобы насладиться архитектурной и природной красотой.

Дворец в Качановке (фото: Википедия)

Межигорье (с. Новые Петровцы)

Межигорье - это место, ставшее символом коррупции президентского масштаба, и действительно здесь есть на что посмотреть.

Главной прелестью комплекса является клубный дом, на обустройство которого было израсходовано более 70 миллионов гривен. Помимо роскошных интерьеров, посетители могут насладиться местным зоопарком, где обитают разнообразные животные.

Территория комплекса настолько велика, что прогулка может занять целый день, а для удобства можно арендовать велосипед. Также на территории несколько точек питания, где можно отдохнуть и вкусно перекусить во время посещения.

Межигорье (фото: Википедия)