5 містичних "місць сили" в Україні

Гора Тотоха (с. Медвин, Київська область)

Гора Тотоха, розташована поблизу Богуслава, є справжнім енергетичним центром України. Їхати сюди краще на машині або скористатися організованою екскурсією. Кажуть, що за силою Тотоху порівнюють з такими всесвітньо відомими місцями, як Алтай або Тибет.

На вершині гори майорить прапор, який символізує триєдність - знак, що підкреслює духовне значення місця. Попри різноманітну символіку вірувань, сила гори залишається незмінною.

За легендою, ті, хто підіймався на Тотоху опівночі, отримували дар пророцтва та наповнювалися неймовірною силою. Крім цього, гора є чудовим місцем для збору цілющих трав, а неподалік знаходиться джерело з чистісінькою водою.

Гора Тотоха (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Озеро Бучак (с. Бучак, Канівський район, Черкаська область)

Озеро Бучак славиться своєю сильною енергетикою, яку підживлюють численні підземні холодні джерела. Це місце оточене лісами, що надають йому ще більшого містичного шарму.

Неподалік від озера знаходиться Бабина гора, яку археолог Борис Рибаков вважав одним із найважливіших святилищ ранньослов'янського періоду. Це місце привертає увагу не лише істориків та археологів, а й тих, хто шукає душевного спокою та натхнення.

Місцеві жителі часто приходять сюди, щоб помолитися чи медитувати, відчуваючи особливу енергетику цієї землі. Бучак - це місце, де кожен відвідувач може знайти гармонію з природою і самим собою.

Озеро Бучак (фото: Вікіпедія)

Лиса гора (с. Гусенці, Ржищів, Київська область)

Лиса гора поблизу села Гусенці є піщаним пагорбом майже без рослинності, що робить її однією з найбільш загадкових енергетичних точок України. Вона розташована на тому ж меридіані, що й єгипетські піраміди, що надає їй особливого значення.

Кажуть, що Лиса гора здатна відкрити приховане в кожній людині: одні бачать тут свої страхи, інші ж - з’єднуються з потоками земної та небесної енергії.

Поруч знаходяться руїни Преображенської фортеці, яка під час розливу Канівського водосховища майже повністю пішла під воду, але сьогодні частково відновлена.

Відвідини цієї гори можуть бути справжнім випробуванням для душі, та разом із тим дарують неймовірні враження й можливість відчути себе частиною чогось більшого.

Лиса гора (фото: kyivregiontours.gov.ua)

Гора Богит (с. Городниця, Тернопільська область)

Гора Богит розташована в заповіднику Медобори та є одним із найдавніших місць сили в Україні. До створення тут сучасного слов'янського святилища близько 150 років тому, на цьому місці стояв ідол Святовита, якому було більше тисячі років.

У 1948 році ідол було передано в історичний музей Кракова, де він зберігається донині. На підході до гори можна зустріти цікаву знахідку - камінь-дольмен. Наші предки вірили, що саме під ним душі померлих переходили в інші світи.

Гора Богит вражає своєю потужною атмосферою та дивовижними видами, які відкриваються з її вершин, і приваблює тих, хто шукає відповідей на питання про своє походження та призначення.

Копія ідола Святовита (фото: zbruc.eu)

Древній кромлех (с. Микільське-на-Дніпрі, Дніпропетровська область)

Древній кромлех у селі Микільське-на-Дніпрі - це загадкове місце, де камені розташовані у формі восьмерки або кола. Це місце також називають "Храмом семи врат", і час його створення називають різним: від X-XII тисячоліть до нашої ери до бронзової доби, що сягає 2 тисяч років до нашої ери.

Діаметр цього кромлеха становить близько 9 метрів, а в центрі знаходиться камінь-сльодовик, що, за повір'ями, зберігає відбиток сили предків.

Крім того, кромлехи можна знайти на Хортиці, у Придністров’ї на Поповому Мисі, та між селами Томаківка і Мирове. Це місця, які дарують відчуття таємничості та духовного зв'язку з минулим.

Кромлех у селі Микільське-на-Дніпрі (фото: sribnovit.com)