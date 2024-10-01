Легенди та прокляття: які ще "скарби" є у замку Любарта у Луцьку

Замок Любарта, розташований у місті Луцьк, є справжньою окрасою Волині та одним із найвизначніших історичних пам'яток України. Це місце сповнене легенд, таємниць і живої історії, що вражає туристів своїм величчям та архітектурною розкішшю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає захопливу історію замка Любарта та розглядає, що робить це місце таким особливим, що воно було зображене на купюрі у 200 гривень.

Історія замку Любарта

Замок Любарта почав свою історію ще в 1350-х роках, коли Великий князь Галицько-Волинський Любарт, син литовського князя Гедиміна, вирішив звести потужну твердиню на Волині.

Мета була цілком зрозуміла - забезпечити оборону цієї стратегічної території від нападів ворогів та утвердити власну владу. І це було надзвичайно успішне рішення: замок став важливим центром оборони та символом могутності князівства.

З роками замок неодноразово перебудовувався та укріплювався. Впродовж століть тут відбувалися не лише битви, але й тривалі політичні перемовини – замок Любарта став справжньою резиденцією литовських князів та польських королів.

Однак, після Хмельниччини замок поступово втратив свою оборонну роль. Його стіни бачили не лише переможні походи, а й занепад, перетворення на в'язницю та склад.

На щастя, у XX столітті цю величну споруду відродили - замок реставрували та перетворили на музей, що став об'єктом національної гордості та туристичного інтересу.

Замок Любарта сто років тому (фото: Вікіпедія)

Архітектура: поєднання готики та Ренесансу

Замок Любарта збудований у стилі готики та ренесансу, що створює неповторну атмосферу середньовіччя. Прогулюючись його коридорами, неможливо не відчути дух минулих епох - високі мури, величні арки та загадкові сходи ніби переносять відвідувачів у далеке XIV століття.

Комплекс замку включає 9 веж, кожна з яких має свою історію. Особливо вражає В'їзна вежа, збудована ще у XIV столітті. Вона була основним входом до замку та свідком багатьох урочистих подій.

Крім того, у замку збереглися унікальні фрески XV-XVI століть, які зображують сцени з життя князів та лицарів. Вони є справжнім скарбом історії, адже такі зразки мистецтва надзвичайно рідкісні і відображають дух свого часу.

Загальна довжина стін замку сягає 500 метрів - і це справжній кам'яний лабіринт, що захищав мешканців фортеці від ворогів. На території розташовані Великі княжі палати, Спаська церква, Столова палата та інші будівлі, які надавали замку не лише оборонного, а й культурного значення.

Панорама двору замка (фото: Вікіпедія)

Від зверху, 1978 р. (фото: Вікіпедія)

Легенди та цікаві факти замку Любарта

Замок Любарта оточений безліччю легенд, і одна з найцікавіших розповідає про підземні ходи, які нібито ведуть до інших замків та міст. За однією версією, ці таємничі тунелі використовувалися під час війни для втечі або доставки підкріплення, а за іншою - вони були шляхами для потайних зустрічей і переговорів.

Ще за однією легендою привид дівчини на ім'я Оксана блукає замком після жорстокого вбивства - солдати розчленували її тіло і кинули в річку. У міжвоєнний період зранку знаходили мертвих солдатів із спотвореними обличчями, ніби Оксана мстилася за свою смерть.

Інша легенда розповідає про підземні ходи під замком, які подекуди сягають двох поверхів глибини. Існував також третій ярус, де утримували в'язнів і катували полонених.

Під час розкопок знайшли кімнати з приладами для тортур та черепами. Найбільш загадковою знахідкою став склеп молодої дівчини Магдалени, який неможливо сфотографувати - зображення завжди зникають.

В'їзна вежа замка Любарта на купюрі у 200 грн. (фото: Volyn24.com)

Підземелля (фото: Вікіпедія)

Реставрація та музей

Нині у замку працює музей, який є одним з найвідвідуваніших в Україні. Тут можна побачити експозиції, присвячені середньовічній культурі, зброї та побуту того часу.

Замок постійно реставрується, щоб зберегти його велич для майбутніх поколінь. Це не просто будівля - це живий свідок історії, який і сьогодні захоплює своєю могутністю.