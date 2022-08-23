5 мифов о сахарном диабете, в которые пора перестать верить

Сахарный диабет - распространенный диагноз, с которым живут многие люди. Несмотря на то, что болезнь известна и изучена, вокруг нее множество мифов.
Об этом рассказали врачи медицинского онлайн-хаба DOC.ua.
Правда. Часто человек даже не догадывается о том, что имеет сахарный диабет. По статистике, каждый четвертый пациент с диабетом не знает о своем заболевании до того, как врач поставит диагноз.
Правда. Сам по себе сахар не вызывает диабет, однако является фактором риска ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск заболевания диабетом. Кроме того, неконтролируемое употребление сахара во время заболевания может привести к развитию многочисленных осложнений.
Правда. Если сахарный диабет не компенсируется таблетированными препаратами, следует использовать именно инсулинотерапию, чтобы спасти жизнь и избежать осложнений болезни.
Правда. Понятно, что следует снизить потребление сладкого, муки, фаст-фудов. Но придерживаясь принципов сбалансированного питания (согласно со здоровой тарелкой ВОЗ), вы можете питаться так же здорово, как и люди без сахарного диабета.
Правда. Действительно, большинство случаев заболевания сахарным диабетом 2 типа выявляют у людей, которые имеют избыточную массу тела или ожирение. При этом, у взрослых с нормальной или низкой массой тела также может развиваться сахарный диабет. Люди с диабетом типа 1 обычно имеют нормальный вес.
Ранее мы писали, что делать, чтобы предотвратить сахарный диабет.
Также читайте об украинском фрукте, который значительно снижает сахар в крови.