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5 міфів про цукровий діабет, в які час перестати вірити

Які існують міфи про цукровий діабет (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Цукровий діабет - поширений діагноз, з яким живуть багато людей. Попри те, що хвороба відома і вивчена, навколо неї багато міфів.

Про це розповіли лікарі медичного онлайн-хабу DOC.ua.

Міф № 1. Якщо у мене нема симптомів діабету, то я не хворий

Правда. Часто людина навіть не здогадується про те, що має цукровий діабет. За статистикою, кожен четвертий пацієнт із діабетом не знає про своє захворювання до того, як лікар поставить діагноз.

Міф № 2. Діабет виникає у тих, хто їсть багато солодощів

Правда. Сам по собі цукор не викликає діабет, однак є фактором ризику ожиріння, яке, у свою чергу, збільшує ризик захворювання на діабет. Крім того, неконтрольоване вживання цукру під час захворювання може призвести до розвитку численних ускладнень.

Міф № 3. Цукровий діабет 2 типу - лікується лише таблетками та інсулін не призначається

Правда. Якщо цукровий діабет не компенсується таблетованими препаратами, слід використовувати саме інсулінотерапію, щоб урятувати життя та уникнути ускладнень хвороби.

Міф № 4. Людям із цукровим діабетом майже не можна нічого їсти

Правда. Зрозуміло, що слід знизити споживання солодкого, борошна, фаст-фудів. Але дотримуючись принципів збалансованого харчування (згідно зі здоровою тарілкою ВООЗ), ви можете харчуватися так само здорово, як і люди без цукрового діабету.

Міф №5. Діабет вражає тільки людей з надлишковою вагою

Правда. Дійсно, більшість випадків захворювання на цукровий діабет 2 типу виявляють у людей, які мають надлишкову масу тіла або ожиріння. При цьому, у дорослих з нормальною чи низькою масою тіла також може розвиватися цукровий діабет. Люди із цукровим діабетом 1 типу, як правило, мають нормальну вагу.

Раніше ми писали, що робити, аби запобігти цукровому діабету.

Також читайте про український фрукт, який значно знижує цукор у крові.

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