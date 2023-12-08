5 міфів про молочницю, в які українкам давно пора припинити вірити (відео)

Молочниця - це запальне захворювання слизової оболонки піхви. Інакше захворювання також називають вагінальний кандидоз, адже його збудником є дріжджоподібний гриб типу Candida albicans. Він також може вражати слизову оболонку порожнини рота, прямої кишки, а також шкірні покриви й нігті.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич спростовує найпопулярніші міфи про молочницю.
Це хибне уявлення про виділення загалом, тому що на їхню щільність, тягучість, відтінок і консистенцію впливають багато різних факторів. Тому ставити діагноз лише на основі цієї ознаки не можна. Цього не достатньо.
Усе працює абсолютно навпаки. Антибіотики можуть підштовхнути гриби роду Candida до розвитку та тим самим спричинення захворювання. Антисептики також завжди та без винятку є шкідливими для балансу піхвової мікрофлори.
Ризик може бути підвищеним, якщо жінка хворіє на цукровий діабет, який не лікує. Проте якщо ви контролюєте рівень глюкози в крові, збалансовано харчуєтеся й у вашому раціоні присутні не лише солодощі, то ризик не є підвищеним.
Це не правда. Кандидоз не є інфекцією, яка передається статевим шляхом. Гриб-збудник живе в піхві жінки в нормі, але надмірно розмножуватися він починає лише за певних факторів ризику. Тож якщо ваш партнер чи партнерка не скаржаться на проблеми зі здоров'ям, лікування не потрібне.
Це не можливо, адже кандида є частиною умовно патогенної мікрофлори, яка є частиною кожної жінки. Звісно, в деяких жінок кандида більш чутлива до факторів ризику, в деяких - навпаки. Насправді ж метою лікування є зниження кількості виникнення молочниці в жінки на рік.
@daria.gynotes Запис на онлайн-консультацію здійснюється через пошту чи Instagram, посилання в профілі #статеваосвіта #гінеколог #статевевиховання #кандидоз #молочниця #доказовамедицина #жіночездоровя #українськийтікток #хочуврек original sound - dr.daria
Раніше ми розповідали, який відомий препарат проти вагінітів насправді не лікує.
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