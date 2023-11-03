Вам потрібно змінити гінеколога, якщо ви помітили ці "дзвіночки"

Гінеколог, як і будь-який лікар, повинен дотримуватися певних правил під час прийому пацієнтки. Він не може нав'язувати жінці свою думку, проте водночас варто вибудовувати довіру між пацієнтом і фахівцем.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич розповідає, на що варто звертати увагу під час прийому в "жіночого лікаря".

Вам варто звернутися до іншого спеціаліста, якщо ваш попередній лікар:

Раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити під час прийому в гінеколога.

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