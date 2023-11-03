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Вам потрібно змінити гінеколога, якщо ви помітили ці "дзвіночки"

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 12:40
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Вам потрібно змінити гінеколога, якщо ви помітили ці "дзвіночки" Важливі "дзвіночки" на прийомі в гінеколога (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Дар'я Петрусевич

Гінеколог, як і будь-який лікар, повинен дотримуватися певних правил під час прийому пацієнтки. Він не може нав'язувати жінці свою думку, проте водночас варто вибудовувати довіру між пацієнтом і фахівцем.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич розповідає, на що варто звертати увагу під час прийому в "жіночого лікаря".

Найголовніші табу в гінеколога

Вам варто звернутися до іншого спеціаліста, якщо ваш попередній лікар:

  • наполягав на вагітності, залякував безпліддям чи засуджував вас за рішення не мати дітей
  • не попереджував вас про маніпуляцію, яку планує зробити чи брав аналізи без вашої згоди
  • був фамільярним, переходив на "ти", вживав фрази на кшталт "моя дорогенька" тощо
  • насміхався з ваших запитань
  • рекомендував купувати медичні засоби в конкретному місці чи в певної людини
  • не давав права вибору. Тут потрібно знати, що підходів до лікування кожного діагнозу завжди є декілька. Завдання лікаря - проінформувати та розповісти, а не наполягати.
  • звинувачував вас у ваших скаргах
  • давав суб'єктивну оцінку вашому статевому життю чи вигляду статевих органів
  • знецінював чи ігнорував ваші слова про дискомфортні чи болісні відчуття під час огляду
  • відмовлявся пояснювати незрозумілі для вас моменти під час консультації

@daria.gynotes Про жіноче здоров’я - в Instagram gynotes, запрошую

Раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити під час прийому в гінеколога.

Читайте також, який популярний "жіночий" препарат не можна використовувати українкам.

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