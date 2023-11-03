Вам потрібно змінити гінеколога, якщо ви помітили ці "дзвіночки"
Важливі "дзвіночки" на прийомі в гінеколога (фото: Getty Images)
Гінеколог, як і будь-який лікар, повинен дотримуватися певних правил під час прийому пацієнтки. Він не може нав'язувати жінці свою думку, проте водночас варто вибудовувати довіру між пацієнтом і фахівцем.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич розповідає, на що варто звертати увагу під час прийому в "жіночого лікаря".
Найголовніші табу в гінеколога
Вам варто звернутися до іншого спеціаліста, якщо ваш попередній лікар:
- наполягав на вагітності, залякував безпліддям чи засуджував вас за рішення не мати дітей
- не попереджував вас про маніпуляцію, яку планує зробити чи брав аналізи без вашої згоди
- був фамільярним, переходив на "ти", вживав фрази на кшталт "моя дорогенька" тощо
- насміхався з ваших запитань
- рекомендував купувати медичні засоби в конкретному місці чи в певної людини
- не давав права вибору. Тут потрібно знати, що підходів до лікування кожного діагнозу завжди є декілька. Завдання лікаря - проінформувати та розповісти, а не наполягати.
- звинувачував вас у ваших скаргах
- давав суб'єктивну оцінку вашому статевому життю чи вигляду статевих органів
- знецінював чи ігнорував ваші слова про дискомфортні чи болісні відчуття під час огляду
- відмовлявся пояснювати незрозумілі для вас моменти під час консультації
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Раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити під час прийому в гінеколога.
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