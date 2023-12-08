5 мифов о молочнице, в которые украинкам давно пора перестать верить (видео)

Миф 1. Все изменения влагалищных выделений являются признаками молочницы

Это ложное представление о выделениях в целом, потому что на их плотность, тягучесть, оттенок и консистенцию влияют многие разные факторы. Поэтому ставить диагноз только на основе этого признака нельзя. Этого недостаточно.

Миф 2. Антибиотики и антисептики лечат молочницу

Все работает совершенно наоборот. Антибиотики могут подтолкнуть грибы рода Candida к развитию и тем самым вызыванию заболевания. Антисептики также всегда и без исключения вредны для баланса влагалищной микрофлоры.

Миф 3. Риск молочницы повышается при употреблении углеводов

Риск может быть повышен, если женщина болеет сахарным диабетом, который не лечит. Однако если вы контролируете уровень глюкозы в крови, сбалансировано питаетесь и в вашем рационе присутствуют не только сладости, то риск не повышен.

Миф 4. Нужно всегда лечить полового партнера или партнершу

Это неправда. Кандидоз не является инфекцией, передающейся половым путем. Гриб-возбудитель живет во влагалище женщины в норме, но чрезмерно размножаться он начинает только при определенных факторах риска. Так что если ваш партнер или партнерша не жалуются на проблемы со здоровьем, лечение не нужно.

Миф 5. Цель лечения - вылечить кандиду раз и навсегда

Это невозможно, ведь кандида является частью условно патогенной микрофлоры, которая является частью каждой женщины. Конечно, у некоторых женщин кандида более чувствительна к факторам риска, у некоторых - наоборот. На самом же деле цель лечения - снижение количества возникновения молочницы у женщины в год.