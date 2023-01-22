5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити: гінеколог розповіла правду

Клімакс - це природній процес, з яким так чи інакше стикається кожна жінка. Існує переконання, що з настанням клімаксу ледь не закінчується повноцінне життя, в першу чергу сексуальне. Але це не завжди так.
Про топ-5 міфів про клімакс розповіла гінеколог медичного центру Альтеро в Instagram.
Насправді, 85% жінок вперше стикаються з гормональними змінами та перебудовою організму в 45-50 років.
І коли менопауза торкнеться вас, значною мірою залежить від генетичних та спадкових факторів.
Вже за 5-10 років до відсутності критичних днів жінка може стикнутись з неприємними симптоми, які насправді є ознакою пременопаузи – періоду, який передує настання самого клімаксу:
Пременопауза зустрічається зараз навіть в 38-40 років. Жінка може не пов’язувати симптоми з гормональною перебудовою, і звертатись до невролога, кардіолога та інших спеціалістів. Однак для нормалізації стану необхідно регулярно відвідувати гінеколога, щоб вчасно розпізнати пре менопаузу та скоригувати самопочуття.
Припливи – відчуття різкого безпричинного підняття температури в області обличчя, шиї, грудей, яке може супроводжуватись запамороченням.
Це поширений симптом, але він не атакує усіх жінок.
Баланс чоловічих та жіночих статевих гормонів в організмі жінки відповідає за сексуальне бажання.
З настанням клімаксу у деяких жінок зміна гормонального фону йде в бік навпаки збільшення потреби у інтимних стосунках.
Кожна жінка – індивідуальна. Це відображається у віці клімактеричних змін, їх симптомах та проявах. Сьогодні медицина пропонує жінкам різні способи терапії, які не завжди базуються на прийомі гормональних препаратів.
І пам'ятайте, вчасне звернення до гінеколога допоможе жінці насолоджуватись повноцінним життям і під час пременопаузи, і в клімактеричному періоді.
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