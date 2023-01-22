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5 міфів про клімакс, в які час припинити вірити: гінеколог розповіла правду

Гінеколог розповіла правду про клімакс (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Клімакс - це природній процес, з яким так чи інакше стикається кожна жінка. Існує переконання, що з настанням клімаксу ледь не закінчується повноцінне життя, в першу чергу сексуальне. Але це не завжди так.

Про топ-5 міфів про клімакс розповіла гінеколог медичного центру Альтеро в Instagram.

Міф №1. До 50-ти років менопауза не загрожує

Насправді, 85% жінок вперше стикаються з гормональними змінами та перебудовою організму в 45-50 років.

І коли менопауза торкнеться вас, значною мірою залежить від генетичних та спадкових факторів.

Міф № 2. Жінка легко розпізнає початок клімаксу по змінах менструального циклу

Вже за 5-10 років до відсутності критичних днів жінка може стикнутись з неприємними симптоми, які насправді є ознакою пременопаузи – періоду, який передує настання самого клімаксу:

  • Сухість волосся
  • Ламкість нігтів
  • Нерідко – набір ваги
  • Безсоння
  • Різкі зміни настрою, апатія, депресія, дратівливість
  • Сухість піхви
  • Головні болі
  • Нічні потовиділення в перед менструальні періоди
  • Поява виділень між менструаціями

Пременопауза зустрічається зараз навіть в 38-40 років. Жінка може не пов’язувати симптоми з гормональною перебудовою, і звертатись до невролога, кардіолога та інших спеціалістів. Однак для нормалізації стану необхідно регулярно відвідувати гінеколога, щоб вчасно розпізнати пре менопаузу та скоригувати самопочуття.

Міф № 3. Припливи – обов’язковий супутник менопаузи

Припливи – відчуття різкого безпричинного підняття температури в області обличчя, шиї, грудей, яке може супроводжуватись запамороченням.

Це поширений симптом, але він не атакує усіх жінок.

Міф №4. Привіт – менопауза, прощавай – лібідо

Баланс чоловічих та жіночих статевих гормонів в організмі жінки відповідає за сексуальне бажання.

З настанням клімаксу у деяких жінок зміна гормонального фону йде в бік навпаки збільшення потреби у інтимних стосунках.

Міф №5. Нормалізувати самопочуття при клімаксі можливо лише завдяки гормональній терапії

Кожна жінка – індивідуальна. Це відображається у віці клімактеричних змін, їх симптомах та проявах. Сьогодні медицина пропонує жінкам різні способи терапії, які не завжди базуються на прийомі гормональних препаратів.

І пам'ятайте, вчасне звернення до гінеколога допоможе жінці насолоджуватись повноцінним життям і під час пременопаузи, і в клімактеричному періоді.

Раніше гінеколог розповіла, що обов'язково треба зробити після пологів.

Крім того читайте, з якими гінекологічними проблемами негайно треба до лікаря.

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