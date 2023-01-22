5 мифов о климаксе, в которые пора перестать верить: гинеколог рассказала правду

Миф №1. До 50-ти лет менопауза не грозит

По сути, 85% женщин в первый раз сталкиваются с гормональными переменами и перестройкой организма в 45-50 лет.

И когда менопауза коснется вас, во многом зависит от генетических и наследственных факторов.

Миф №2. Женщина легко распознает начало климакса по изменениям менструального цикла

Уже за 5-10 лет до отсутствия критических дней женщина может столкнуться с неприятными симптомами, которые являются признаком пременопаузы – периода, предшествующего наступлению самого климакса:

Сухость волос

Ломкость ногтей

Нередко – набор веса

Бессонница

Резкие смены настроения, апатия, депрессия, раздражительность

Сухость влагалища

Головные боли

Ночные потоотделения в предменструальные периоды

Появление выделений между менструациями

Предменопауза встречается сейчас даже в 38–40 лет. Женщина может не связывать симптомы с гормональной перестройкой и обращаться к неврологу, кардиологу и другим специалистам. Однако для нормализации состояния необходимо регулярно посещать гинеколога, чтобы вовремя распознать предменопаузу и скорректировать самочувствие.

Миф №3. Приливы – обязательный спутник менопаузы

Приливы – ощущение резкого беспричинного повышения температуры в области лица, шеи, груди, которое может сопровождаться головокружением.

Это распространенный симптом, но он не атакует всех женщин.

Миф №4. Привет – менопауза, прощай – либидо

Баланс мужских и женских половых гормонов в организме женщины отвечает за сексуальное желание.

С наступлением климакса у некоторых женщин изменение гормонального фона идет в сторону наоборот увеличения потребности в интимных отношениях.

Миф №5. Нормализовать самочувствие при климаксе можно только благодаря гормональной терапии

Каждая женщина – индивидуальна. Это отражается в возрасте климактерических изменений, их симптомах и проявлениях. Сегодня медицина предлагает женщинам разные способы терапии, которые не всегда базируются на приеме гормональных препаратов.

И помните, своевременное обращение к гинекологу поможет женщине наслаждаться полноценной жизнью и во время предменопаузы, и в климактерическом периоде.