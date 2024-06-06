5 легких страв для обіду чи вечері за 15 хвилин

Лимонно-часникова паста з лососем

Лимонно-часникова паста з лососем (ілюстрація: Freepik)

Для того, щоб перетворити макарони на вишукану вечерю, потрібні такі інгредієнти:

макарони - 226 г;

олія - 5 ст. л.;

часник - 5 зубчиків;

анчоусна паста - 1 ч. л.;

червоний перець - 1/4 ч. л.;

лимонний сік - з 1 лимона;

лимонна цедра - з 1 лимона;

копчений або варений лосось - 180-240 г;

свіжа петрушка - до смаку;

сіль - 1/4 ч. л.;

панірувальні сухарі - 2 ст. л.

Як готувати пасту з лососем з часниковим соусом

Підготуйте часник - очистьте і розчавіть його, петрушку помийте і подрібніть. Зваріть макарони відповідно до інструкцій на упаковці. Відцідіть, залишивши пів склянки води для варіння. Рибу наріжте на невеликі шматочки.

У великій пательні змішайте олію, часник, анчоусову пасту, червоний перець, лимонну цедру і лимонний сік. Грійте на середньому вогні до шипіння, приблизно 3 хвилини.

Додайте воду з макаронів, макарони, лосось, петрушку і сіль. Готуйте, помішуючи, поки соус не покриє макарони, приблизно 2 хвилини. Подавайте, посипавши панірувальними сухарями.

Салат з тунцем і авокадо

Салат з тунцем і авокадо (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати таку легку вечерю або обід, потрібні такі продукти:

олія - 3 ст. л.;

лимонний сік - 2 ст. л.;

сіль - 1/4 ч. л.;

авокадо - 2 шт.;

консервований тунець - 2 банки;

салат ромен - 240 г;

огірок (невеликий) - 2 шт.;

сир фета - 70-80 г;

підсмажений мигдаль - 120 г;

оливки без кісточок - 134 г;

петрушка (листя) - 3 ст. л.

Як готувати салат з тунцем і авокадо

Злийте з тунця рідину, подрібніть його на невеликі частини. Авокадо очистьте, видаліть кісточку, та наріжте м'яку частину на невеликі шматочки.

Наріжте на невеликі шматочки оливки і фету, помийте і подрібніть салат. Помийте огірок і наріжте на кружальця. Мигдаль подрібніть.

У великій мисці збийте олію, лимонний сік і сіль; додайте авокадо і обережно перемішайте. Додайте тунець, ромен, огірок, фету, мигдаль, оливки та петрушку, обережно перемішайте.

Авокадо, фаршироване лососем

Фаршироване авокадо (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати таку легку страву на обід чи вечерю, потрібні:

лосось консервований - 2 банки;

авокадо - 2 шт.;

грецький йогурт - 1/2 склянки;

селера - 1/2 склянки

петрушка (листя) - 2 ст. л.

сік лайму або лимону - 1 ст. л.;

майонез - 2 ч. л.;

діжонська гірчиця - 1 ч. л.;

зелена цибуля - до смаку.

Як готувати фаршироване авокадо

Злийте з риби рідину, наріжте її на невеликі частини, видаливши шкірку. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку. Вийміть приблизно 1 столову ложку м'якої частини з кожної половинки авокадо в невелику миску. Селеру і цибулю помийте і подрібніть.

У мисці змішайте йогурт, селеру, петрушку, сік лайма, майонез, гірчицю, сіль і перець. Після цього додайте лосось і ще раз все перемішати. Вийняту м'яку частину авокадо розімніть виделкою і додайте до суміші з лососем.

Наповніть кожну половинку авокадо лососевою сумішшю, виклавши її зверху на половинки авокадо, та прикрасьте цибулею.

Яєчна піта зі шпинатом та фетою

Яєчна піта зі шпинатом та фетою (колаж: РБК-Україна)

Для того, щоб приготувати таку легку страву, потрібні такі продукти:

піти - 4 шт.;

фета - 1/4 склянки;

олія - 1 ст. л.;

заморожений шпинат - 40 г;

яйця - 8 шт;

в'ялені томати - 8 ч. л.;

сіль - щіпка;

перець - до смаку.

Як готувати піту зі шпинатом та фетою

У великій пательні розігрійте олію на середньому вогні. Додайте шпинат, сіль і готуйте до гарячого стану, періодично помішуючи. Розбийте яйця в окрему миску і злегка збийте.

Після цього додайте яйця в пательню і готуйте, помішуючи, поки вони не схопляться, до утворення м'якої сирної маси, 4-5 хвилин. Додайте сир, перець і смажте до готовності.

Розподіліть томати всередині кишеньок піти, по 2 чайні ложки на лаваш. Після цього розподіліть яєчну суміш між пітами.

Спагеті з авокадо та копченим лососем

Спагеті з авокадо та копченим лососем (ілюстрація: Freepik)

Щоб приготувати макарони таким способом, вам потрібні наступні інгредієнти:

спагеті - 200 г;

авокадо - 1 шт.;

олія - 2 ст. л.;

часник - 1 зубчик;

петрушка - 1 невеликий пучок;

лимонний сік - з 1 лимона;

копчений лосось - 100 г.

Як готувати пасту з авокадо і лососем

Відваріть спагеті в киплячій підсоленій воді, дотримуючись інструкцій на упаковці. Рибу наріжте смужками або кубиками.

Тим часом очистьте часник, видаліть кісточку з авокадо і покладіть його в кухонний комбайн разом з олією, часником, половиною петрушки, добре вичавленим лимоном і великою щіпкою приправ.

Коли макарони зваряться, відцідіть 100 мл води, що залишилася, решту - злийте. Додайте соус з авокадо до макаронів з лососем та підготовлену воду. Приправте перцем та лимонним соком. Подрібніть петрушку, що залишилася, і прикрасьте страву перед подачею.