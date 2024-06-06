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5 легких блюд для обеда или ужина за 15 минут

Что приготовить за 15 минут (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вряд ли кто-то хочет провести час, а то и больше на кухне по приготовлению пищи - особенно после рабочего дня или между отключениями электроэнергии. Впрочем, некоторые блюда можно приготовить примерно через 15 минут.

О том, что можно приготовить на ужин или обед через 15 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Лимонно-чесночная паста с лососем

Лимонно-чесночная паста с лососем (иллюстрация: Freepik)

Для того чтобы превратить макароны в изысканный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • макароны - 226 г;
  • растительное масло - 5 ст. л.;
  • чеснок - 5 зубчиков;
  • анчоусная паста - 1 ч. л.;
  • красный перец - 1/4 ч. л.;
  • лимонный сок - из 1 лимона;
  • лимонная цедра - из 1 лимона;
  • копченый или вареный лосось - 180-240 г;
  • свежая петрушка - по вкусу;
  • соль - 1/4 ч. л.;
  • панировочные сухари - 2 ст. л.

Как готовить пасту с лососем с чесночным соусом

Подготовьте чеснок - очистьте и раздавите его, петрушку помойте и измельчите. Сварите макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Отцедите, оставив пол стакана воды для варки. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки.

В большой сковороде смешайте растительное масло, чеснок, анчоусовую пасту, красный перец, лимонную цедру и лимонный сок. Грейте на среднем огне до шипения примерно 3 минуты.

Добавьте воду из макарон, макарон, лосось, петрушку и соль. Готовьте, помешивая, пока соус не покроет макароны, примерно 2 минуты. Подавайте, посыпав панировочными сухарями.

Салат с тунцом и авокадо

Салат с тунцом и авокадо (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить такой легкий ужин или обед, нужны следующие продукты:

  • масло - 3 ст. л.;
  • лимонный сок - 2 ст. л.;
  • соль - 1/4 ч. л.;
  • авокадо - 2 шт.;
  • консервированный тунец - 2 банки;
  • салат ромен - 240 г;
  • огурец (небольшой) - 2 шт.;
  • сыр фета - 70-80 г;
  • поджаренный миндаль - 120 г;
  • оливки без косточек - 134 г;
  • петрушка (листья) - 3 ст. л.

Как готовить салат с тунцом и авокадо

Слейте с тунца жидкость, измельчите его в небольшие части. Авокадо очистьте, удалите косточку и нарежьте мягкую часть на небольшие кусочки.

Нарежьте на небольшие кусочки оливки и фету, помойте и измельчите салат. Помойте огурец и нарежьте на кружочки. Миндаль измельчите.

В большой миске взбейте растительное масло, лимонный сок и соль; добавьте авокадо и осторожно перемешайте. Добавьте тунец, ромен, огурец, фету, миндаль, оливки и петрушку, осторожно перемешайте.

Авокадо, фаршированное лососем

Фаршированное авокадо (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить такое легкое блюдо на обед или ужин, нужно:

  • лосось консервированный - 2 банки;
  • авокадо - 2 шт.;
  • греческий йогурт - 1/2 стакана;
  • сельдерей - 1/2 стакана
  • петрушка (листья) - 2 ст. л.
  • сок лайма или лимона - 1 ст. л.;
  • майонез - 2 ч. л.;
  • дижонская горчица - 1 ч. л.;
  • зеленый лук - по вкусу.

Как готовить фаршированное авокадо

Слейте из рыбы жидкость, нарежьте ее на небольшие части, удалив кожуру. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Извлеките примерно 1 столовую ложку мягкой части из каждой половинки авокадо в небольшую миску. Сельдерей и лук помойте и измельчите.

В миске смешайте йогурт, сельдерей, петрушку, сок лайма, майонез, горчицу, соль и перец. После этого добавьте лосось и снова все перемешайте. Вынутую мягкую часть авокадо разомните вилкой и добавьте к смеси с лососем.

Наполните каждую половинку авокадо лососевой смесью, выложив ее сверху на половинки авокадо и украсьте луком.

Яичная пита со шпинатом и фетой

Яичная пита со шпинатом и фетой (коллаж: РБК-Украина)

Для того чтобы приготовить такое легкое блюдо, нужны следующие продукты:

  • питы - 4 шт.;
  • фета - 1/4 стакана;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • замороженный шпинат - 40 г;
  • яйца - 8 шт;
  • вяленые томаты - 8 ч. л.;
  • соль - щепотка;
  • перец - по вкусу.

Как готовить питу со шпинатом и фетой

В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте шпинат, соль и готовьте до горячего состояния, периодически помешивая. Разбейте яйца в отдельную миску и слегка взбейте.

После этого добавьте яйца в сковороду и готовьте, помешивая, пока они не схватятся, до образования мягкой творожной массы, 4-5 минут. Добавьте сыр, перец и жарьте до готовности.

Распределите томаты внутри карманчиков питы, по 2 чайные ложки на лаваш. После этого распределите яичную смесь между питами.

Спагетти с авокадо и копченым лососем

Спагетти с авокадо и копченым лососем (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить макароны таким способом, вам нужны следующие ингредиенты:

  • спагетти - 200 г;
  • авокадо - 1 шт.;
  • растительное масло - 2 ст. л.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • петрушка - 1 небольшой пучок;
  • лимонный сок - из 1 лимона;
  • копченый лосось - 100 г.

Как готовить пасту с авокадо и лососем

Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде, следуя инструкциям на упаковке. Рыбу нарежьте полосками или кубиками.

Тем временем очистьте чеснок, удалите косточку из авокадо и положите его в кухонный комбайн вместе с растительным маслом, чесноком, половиной петрушки, хорошо выжатым лимоном и большой щепоткой приправ.

Когда макароны сварятся, отцедите 100 мл оставшейся воды, остальные - слейте. Добавьте соус из авокадо в макароны с лососем и подготовленную воду. Приправьте перцем и лимонным соком. Измельчите оставшуюся петрушку и украсьте блюдо перед подачей.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, что приготовить на завтрак, обед и ужин с яйцом.

Читайте также, как готовить зразы с капустой, грибами и мясом.

При написании материала использовались следующие источники: EatingWell, GoodFood.

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