5 легких блюд для обеда или ужина за 15 минут

Вряд ли кто-то хочет провести час, а то и больше на кухне по приготовлению пищи - особенно после рабочего дня или между отключениями электроэнергии. Впрочем, некоторые блюда можно приготовить примерно через 15 минут.
О том, что можно приготовить на ужин или обед через 15 минут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Лимонно-чесночная паста с лососем (иллюстрация: Freepik)
Для того чтобы превратить макароны в изысканный ужин, нужны следующие ингредиенты:
Как готовить пасту с лососем с чесночным соусом
Подготовьте чеснок - очистьте и раздавите его, петрушку помойте и измельчите. Сварите макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Отцедите, оставив пол стакана воды для варки. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки.
В большой сковороде смешайте растительное масло, чеснок, анчоусовую пасту, красный перец, лимонную цедру и лимонный сок. Грейте на среднем огне до шипения примерно 3 минуты.
Добавьте воду из макарон, макарон, лосось, петрушку и соль. Готовьте, помешивая, пока соус не покроет макароны, примерно 2 минуты. Подавайте, посыпав панировочными сухарями.
Салат с тунцом и авокадо (иллюстрация: Freepik)
Чтобы приготовить такой легкий ужин или обед, нужны следующие продукты:
Как готовить салат с тунцом и авокадо
Слейте с тунца жидкость, измельчите его в небольшие части. Авокадо очистьте, удалите косточку и нарежьте мягкую часть на небольшие кусочки.
Нарежьте на небольшие кусочки оливки и фету, помойте и измельчите салат. Помойте огурец и нарежьте на кружочки. Миндаль измельчите.
В большой миске взбейте растительное масло, лимонный сок и соль; добавьте авокадо и осторожно перемешайте. Добавьте тунец, ромен, огурец, фету, миндаль, оливки и петрушку, осторожно перемешайте.
Фаршированное авокадо (иллюстрация: Freepik)
Чтобы приготовить такое легкое блюдо на обед или ужин, нужно:
Как готовить фаршированное авокадо
Слейте из рыбы жидкость, нарежьте ее на небольшие части, удалив кожуру. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Извлеките примерно 1 столовую ложку мягкой части из каждой половинки авокадо в небольшую миску. Сельдерей и лук помойте и измельчите.
В миске смешайте йогурт, сельдерей, петрушку, сок лайма, майонез, горчицу, соль и перец. После этого добавьте лосось и снова все перемешайте. Вынутую мягкую часть авокадо разомните вилкой и добавьте к смеси с лососем.
Наполните каждую половинку авокадо лососевой смесью, выложив ее сверху на половинки авокадо и украсьте луком.
Яичная пита со шпинатом и фетой (коллаж: РБК-Украина)
Для того чтобы приготовить такое легкое блюдо, нужны следующие продукты:
Как готовить питу со шпинатом и фетой
В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте шпинат, соль и готовьте до горячего состояния, периодически помешивая. Разбейте яйца в отдельную миску и слегка взбейте.
После этого добавьте яйца в сковороду и готовьте, помешивая, пока они не схватятся, до образования мягкой творожной массы, 4-5 минут. Добавьте сыр, перец и жарьте до готовности.
Распределите томаты внутри карманчиков питы, по 2 чайные ложки на лаваш. После этого распределите яичную смесь между питами.
Спагетти с авокадо и копченым лососем (иллюстрация: Freepik)
Чтобы приготовить макароны таким способом, вам нужны следующие ингредиенты:
Как готовить пасту с авокадо и лососем
Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде, следуя инструкциям на упаковке. Рыбу нарежьте полосками или кубиками.
Тем временем очистьте чеснок, удалите косточку из авокадо и положите его в кухонный комбайн вместе с растительным маслом, чесноком, половиной петрушки, хорошо выжатым лимоном и большой щепоткой приправ.
Когда макароны сварятся, отцедите 100 мл оставшейся воды, остальные - слейте. Добавьте соус из авокадо в макароны с лососем и подготовленную воду. Приправьте перцем и лимонным соком. Измельчите оставшуюся петрушку и украсьте блюдо перед подачей.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, что приготовить на завтрак, обед и ужин с яйцом.
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При написании материала использовались следующие источники: EatingWell, GoodFood.