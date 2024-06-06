5 легких блюд для обеда или ужина за 15 минут

Лимонно-чесночная паста с лососем

Лимонно-чесночная паста с лососем (иллюстрация: Freepik)

Для того чтобы превратить макароны в изысканный ужин, нужны следующие ингредиенты:

макароны - 226 г;

растительное масло - 5 ст. л.;

чеснок - 5 зубчиков;

анчоусная паста - 1 ч. л.;

красный перец - 1/4 ч. л.;

лимонный сок - из 1 лимона;

лимонная цедра - из 1 лимона;

копченый или вареный лосось - 180-240 г;

свежая петрушка - по вкусу;

соль - 1/4 ч. л.;

панировочные сухари - 2 ст. л.

Как готовить пасту с лососем с чесночным соусом

Подготовьте чеснок - очистьте и раздавите его, петрушку помойте и измельчите. Сварите макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. Отцедите, оставив пол стакана воды для варки. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки.

В большой сковороде смешайте растительное масло, чеснок, анчоусовую пасту, красный перец, лимонную цедру и лимонный сок. Грейте на среднем огне до шипения примерно 3 минуты.

Добавьте воду из макарон, макарон, лосось, петрушку и соль. Готовьте, помешивая, пока соус не покроет макароны, примерно 2 минуты. Подавайте, посыпав панировочными сухарями.

Салат с тунцом и авокадо

Салат с тунцом и авокадо (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить такой легкий ужин или обед, нужны следующие продукты:

масло - 3 ст. л.;

лимонный сок - 2 ст. л.;

соль - 1/4 ч. л.;

авокадо - 2 шт.;

консервированный тунец - 2 банки;

салат ромен - 240 г;

огурец (небольшой) - 2 шт.;

сыр фета - 70-80 г;

поджаренный миндаль - 120 г;

оливки без косточек - 134 г;

петрушка (листья) - 3 ст. л.

Как готовить салат с тунцом и авокадо

Слейте с тунца жидкость, измельчите его в небольшие части. Авокадо очистьте, удалите косточку и нарежьте мягкую часть на небольшие кусочки.

Нарежьте на небольшие кусочки оливки и фету, помойте и измельчите салат. Помойте огурец и нарежьте на кружочки. Миндаль измельчите.

В большой миске взбейте растительное масло, лимонный сок и соль; добавьте авокадо и осторожно перемешайте. Добавьте тунец, ромен, огурец, фету, миндаль, оливки и петрушку, осторожно перемешайте.

Авокадо, фаршированное лососем

Фаршированное авокадо (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить такое легкое блюдо на обед или ужин, нужно:

лосось консервированный - 2 банки;

авокадо - 2 шт.;

греческий йогурт - 1/2 стакана;

сельдерей - 1/2 стакана

петрушка (листья) - 2 ст. л.

сок лайма или лимона - 1 ст. л.;

майонез - 2 ч. л.;

дижонская горчица - 1 ч. л.;

зеленый лук - по вкусу.

Как готовить фаршированное авокадо

Слейте из рыбы жидкость, нарежьте ее на небольшие части, удалив кожуру. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку. Извлеките примерно 1 столовую ложку мягкой части из каждой половинки авокадо в небольшую миску. Сельдерей и лук помойте и измельчите.

В миске смешайте йогурт, сельдерей, петрушку, сок лайма, майонез, горчицу, соль и перец. После этого добавьте лосось и снова все перемешайте. Вынутую мягкую часть авокадо разомните вилкой и добавьте к смеси с лососем.

Наполните каждую половинку авокадо лососевой смесью, выложив ее сверху на половинки авокадо и украсьте луком.

Яичная пита со шпинатом и фетой

Яичная пита со шпинатом и фетой (коллаж: РБК-Украина)

Для того чтобы приготовить такое легкое блюдо, нужны следующие продукты:

питы - 4 шт.;

фета - 1/4 стакана;

растительное масло - 1 ст. л.;

замороженный шпинат - 40 г;

яйца - 8 шт;

вяленые томаты - 8 ч. л.;

соль - щепотка;

перец - по вкусу.

Как готовить питу со шпинатом и фетой

В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте шпинат, соль и готовьте до горячего состояния, периодически помешивая. Разбейте яйца в отдельную миску и слегка взбейте.

После этого добавьте яйца в сковороду и готовьте, помешивая, пока они не схватятся, до образования мягкой творожной массы, 4-5 минут. Добавьте сыр, перец и жарьте до готовности.

Распределите томаты внутри карманчиков питы, по 2 чайные ложки на лаваш. После этого распределите яичную смесь между питами.

Спагетти с авокадо и копченым лососем

Спагетти с авокадо и копченым лососем (иллюстрация: Freepik)

Чтобы приготовить макароны таким способом, вам нужны следующие ингредиенты:

спагетти - 200 г;

авокадо - 1 шт.;

растительное масло - 2 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик;

петрушка - 1 небольшой пучок;

лимонный сок - из 1 лимона;

копченый лосось - 100 г.

Как готовить пасту с авокадо и лососем

Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде, следуя инструкциям на упаковке. Рыбу нарежьте полосками или кубиками.

Тем временем очистьте чеснок, удалите косточку из авокадо и положите его в кухонный комбайн вместе с растительным маслом, чесноком, половиной петрушки, хорошо выжатым лимоном и большой щепоткой приправ.

Когда макароны сварятся, отцедите 100 мл оставшейся воды, остальные - слейте. Добавьте соус из авокадо в макароны с лососем и подготовленную воду. Приправьте перцем и лимонным соком. Измельчите оставшуюся петрушку и украсьте блюдо перед подачей.