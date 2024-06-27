5 легких літніх романів з захопливим сюжетом, які захочете перечитати

Порятунок з російських щелеп (Сергій Фурса)

Жанр: пригодницький трилер

Місце подій - Донбас, вже охоплений гібридною війною. Американка Еліс опинилася не у тому місці та не у той час - невідомі викрали її та вимагають викуп у її брата, успішного американського бізнесмена Майка Лозінські. Майк та загадковий Алекс вирушають на Донбас рятувати дівчину і... самого Майка.

Серед викрадачів - бандити з 90-х, російські військові, місцеві зрадники, а також відставник російської армії, кримчанин Трофімов, який радісно вітав "російську весну", але розчарувався в ідеї після фатального відрядження на Донбас... Чи впорається зі своєю місією герой?..

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Проростання (Таня Стус)

Жанр: роман-дорослішання

Історія однієї українки, яка схожа на дружню довірливу розмову з подругою. Подруга-читачка дізнається про те, як це - народитися в останні дні Імперії, старіючої, але все ще здатної вбивати українських митців; зростати на зросійщеному Донбасі; плекати у собі національну ідентичність та ставати жінкою, достатньою самій собі.

Пізнання історії своєї країни та своєї власної, пошук кохання та зростання внутрішньої сили - у фокусі монологу головної героїні. Роман буде безумовно цікавий і ровесницям оповідачки, і молодшим читачкам, які багато чого не знають про покоління своїх мам.

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Плетений колосок (Енн Тайлер)

Жанр: сімейна сага

Сімейні саги - це такі паперові серіали, в яких спочатку намагаєшся запам’ятати хто кому хто, а потім із захопленням слідкуєш за поворотами долі улюблених героїв. Новий роман відомої американської письменниці Енн Тайлер занурює читачів у життя звичайнісінької сім’ї Ґарреттів із Балтимору.

Авторка описує лише кілька фрагментів історії родини від кінця 50-х минулого століття і до сьогодні. Життя йде своїм звичаєм, і ось уже вчорашні діти самі стають батьками, деякі мрії так і залишаються мріями, а давнє відчуження так і не вдається подолати. Скільки сімей переживали таке?.. Щемка, добра, тепла оповідь, сповнена мудрості, світлого суму й любові.

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Добрі передвісники: ґрунтовні й вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної, відьми (Ніл Ґейман, Террі Пратчетт)

Жанр: фентезі

Кому вигідний Апокаліпсис? Як виявилося у цьому дотепному й захопливому романі двох майстрів жанру фентезі - нікому він не вигідний, проте ж є найвищий задум, є пророцтва, малий Антихрист вже доставлений його земній родині, чотири зловісних Вершники вже скачуть світом. Що ж робити двом незвичайним союзникам: вибагливому янголу-букіністу та стильному демону-авантюристу, яким хочеться залишити наш затишний світ таким як є?

Їм залишається халтурити, саботувати й дослухатися до книги "Вичерпних та ґрунтовних пророцтв Агнеси Оглашенної". Цей неймовірний роман зовсім як легендарний фільм жахів "Омен" тільки у виконанні неперевершених коміків.

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Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці (Емілі Генрі)

Жанр: романтична комедія

Уявіть, науковці з університету Колорадо спростували міф про те, що протилежності притягуються: опитування ста тисяч сімейних пар, показали, що у них є спільними не менше 82% ознак. Але не хвилюйтеся, герої ромкомів про це не знають! Тому у цій книжці на вас чекають драматичні сюжетні повороти та пристрасті.

Поллі - свавільна й непокірна, має жагу до подорожей, а для Алекса найкраще дозвілля - посидіти вдома з книжкою. Двоє якимсь незбагненним чином подружилися у коледжі й кілька років відпочивали разом улітку. Але одного разу посварились (що зовсім не дивно) і ось, Поллі хоче повернути часи старої дружби.

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