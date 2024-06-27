5 легких летних романов с увлекательным сюжетом, которые захотите перечитать

Спасение из русских челюстей (Сергей Фурса)

Жанр: приключенческий триллер

Место событий - Донбасс, уже охваченный гибридной войной. Американка Элис оказалась не в том месте и не в то время - неизвестные похитили ее и требуют выкуп ее брата, успешного американского бизнесмена Майка Лозински. Майк и загадочный Алекс отправляются на Донбасс спасать девушку и... самого Майка.

Среди похитителей - бандиты из 90-х, российские военные, местные предатели, а также отставник российской армии, крымчанин Трофимов, радостно приветствовавший "русскую весну", но разочаровавшийся в идее после роковой командировки на Донбасс... Справится ли со своей миссией герой ?..

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Прорастание (Таня Стус)

Жанр: роман-взросление

История одной украинки, похожей на дружеский доверительный разговор с подругой. Подруга-читательница узнает о том, как это - родиться в последние дни Империи, стареющей, но все еще способной убивать украинских художников; расти на обрусившимся Донбассе; лелеять в себе национальную идентичность и становиться женщиной, достаточной самой себе.

Познание истории своей страны и своей собственной, поиск любви и внутренней силы - в фокусе монолога главной героини. Роман будет безусловно интересен и ровесницам рассказчика, и младшим читательницам, многое не знающим о поколении своих мам.

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Плетеный колосок (Энн Тайлер)

Жанр: семейная сага

Семейные саги - это такие бумажные сериалы, в которых сначала пытаешься запомнить кто кому кто, а затем с увлечением следишь за поворотами судьбы любимых героев. Новый роман известной американской писательницы Энн Тайлер погружает читателей в жизнь самой обычной семьи Гарреттов из Балтимора.

Автор описывает лишь несколько фрагментов истории семьи от конца 50-х прошлого века и по сей день. Жизнь идет своим обычаем, и вот уже вчерашние дети сами становятся родителями, некоторые мечты так и остаются мечтами, а давнее отчуждение так и не удается побороть. Сколько семей переживали такое?.. Щемящий, добрый, теплый рассказ, исполненный мудрости, светлой грусти и любви.

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Добрые предвестники: основательные и исчерпывающие пророчества Агнессы Оглашенной, ведьмы (Нил Гейман, Терри Пратчетт)

Жанр: фэнтези

Кому выгоден Апокалипсис? Как оказалось в этом остроумном и увлекательном романе двух мастеров жанра фэнтези - никому он не выгоден, однако есть наивысший замысел, есть пророчества, малый Антихрист уже доставлен его земной семье, четыре зловещих Всадника уже скачут миром. Что же делать двум необычным союзникам: привередливому ангелу-букинисту и стильному демону-авантюристу, которым хочется оставить наш уютный мир таким, как есть?

Им остается халтурить, саботировать и прислушиваться к книге "Исчерпывающие и основательные пророчества Агнессы Оглашенной". Этот невероятный роман совсем как легендарный ужастик "Омен" только в исполнении непревзойденных комиков.

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Люди, которых мы встречаем в отпуске (Эмили Генри)

Жанр: романтическая комедия

Представьте, ученые из университета Колорадо опровергли миф, что противоположности привлекаются: опрос ста тысяч семейных пар, показали, что у них общие не менее 82% признаков. Но не беспокойтесь, герои ромкомов об этом не знают! Поэтому в этой книге вас ждут драматические сюжетные повороты и страсти.

Полли - своевольная и непокорная, страстная к путешествиям, а для Алекса лучше всего досуг - посидеть дома с книгой. Двое каким-то непостижимым образом подружились в колледже и несколько лет отдыхали вместе летом. Но однажды поругались (что совсем не удивительно) и вот, Полли хочет вернуть времена старой дружбы.

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