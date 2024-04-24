6 цікавих книг на реальних подіях, які змусять подивитись на світ по-новому

Захоплюючі книги, що базуються на реальних подіях, можуть відкрити нам нові горизонти та змусити переосмислити наше сприйняття світу.

РБК-Україна (проект Styler) разом з видавництвом #книголав підготували добірку з шести книг, які розкривають сторінки історії, що назавжди залишаться в пам'яті. Кожна з них - це свідчення волі та відваги. Це книги про реальні події, вражаючу силу людського духу та їхню перемогу над негараздами.

Захоплива книга, яка розкриває запекле протистояння радянських і західних розвідувальних служб у часи Холодної війни. Це також історія шпигуна, який зрадив батьківщину і став легендою для демократичного світу.

Головний герой - Олег Гордієвський, офіцер КДБ, подвійний агент і найцінніший шпигун МІ6, ризикував власним життям, передаючи британським кураторам цінну інформацію, яка змінила хід Холодної війни і допомогла розсекретити радянські агентурні мережі. Його втеча з Радянського Союзу в багажнику автомобіля стала легендарною. Книга базується на спогадах і свідченнях офіцерів КДБ, ЦРУ і МІ6 та відображає важливі історичні події, такі як зведення Берлінського муру, Празька весна і операція РЯН.

Ця книга сподобається читачам, які цікавляться історією, політикою і "внутрішньою кухнею" розвідувальних служб.

Історія Вальтера Розенберга, юнака, що пережив усі жахи Аушвіцу і вирішив діяти.

Під прикриттям перевірки речей новоприбулих в'язнів, він розуміє, що їх стратять, і вирішує втекти, щоб розповісти світу правду про табір та попередити інших євреїв про їхню долю.

Вальтер підготувався до втечі, запам'ятавши всі розпорядки табору, і разом з товаришем-втікачем Фредом Ветцлером доставив перший звіт про Аушвіц. Ця історія про боротьбу за гідність і справедливість, про намагання протистояти бездушній машині знищення та про нерішучість світу у сприйнятті шокуючої правди.

Документальний роман, що розповідає про жінок, які перетворили єврейські молодіжні групи у Польщі на центри опору для боротьби з нацистами.

Деякі з цих дівчат стали свідками жорстокого вбивства своїх рідних і сусідів, коли вони були ще дітьми. Вони змушені були зробити важливий вибір: залишатися в захисті або шукати порятунок, боротися або тікати.

Джуді Баталіон, онука полонених Голокосту, розповідає історію цих жінок, які боролися за життя свого народу з самого початку Другої світової війни і аж до кінця ХХ століття, адже війна закінчується не звільненням країн.

Це захоплива історія про жіночу сміливість, сестринство та жагу до життя попри всі перешкоди. Ця книга - спроба відновити пам'ять про жінок-героїнь, які обрали небезпечний шлях спротиву та боротьби за свободу.

Книжка "Світло днів" є бестселером New York Times, відзначена Національною єврейською книжковою премією та Канадською єврейською літературною премією.

Потужний роман, заснований на реальних подіях про виправну школу для хлопців у Флориді, що існувала у 1960-х роках.

У романі розповідається про двох хлопців, яких несправедливо засудили і відправили до цього закладу. Темношкірий Елвуд Кертіс заприятелював з Тернером, який теж не винен. Вони підтримують один одного і роздумують про те, як їм тут вижити. Але життя в Академії стає дедалі небезпечнішим. Обидва хлопці приймають рішення, наслідки якого будуть проявлятися протягом десятиліть.

Книга отримала Пулітцерівську премію у 2020 році, роман став бестселером The New York Times та очолив більшість книжкових рейтингів в Америці

Докротка Еґер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16 років, там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити.

Через кілька років після звільнення вона емігрувала до Америки, де протягом десятиліть працювала над тим, щоб зцілитись від травми.

У цій книжці історія її перебування у концтаборі та її звільнення, історія самозцілення та яку роль у цьому процесі відіграв Віктор Франкл, психотерапевт і теж вцілілий у Аушвіці, а також це історії її пацієнтів, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

За словами авторки, ніхто не може уникнути страждань у своєму житті, але кожен має вибір, як вийти з таких ситуацій - як жертва чи той, хто вцілів. І ця книжка про те, як дійти до такого вибору, як звільнитись від травм.

"Я, Ніна" (Яніна Соколова й Ольга Купріян)

Це історія життя журналістки Ніни у формі сповіді, яка фактично є її щоденником від початку боротьби з раком до кінця лікування.

Ольга Купріян та Яніна Соколова створили повість, в основі якої лежать реальні події, що переплітаються з художніми вигадками. Це історія з щасливим кінцем, сповнена чесних емоцій та переживань. Героїня ділиться змінами у своєму фізичному і зовнішньому стані та потрясіннями, які її спіткали. Книга пройнята любов'ю, вірою та силою, які доводять, що життя завжди варте боротьби.

До слова, кожні 15 гривень від продажу книги підуть на підтримку проєкту "Я, Ніна", який забезпечує програми зі збору крові, волосся, розвиток паліативної допомоги та профілактику онкології.