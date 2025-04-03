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5 лайфхаків, як заощадити на iPhone навіть після зростання мита

Четвер 03 квітня 2025 20:00
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5 лайфхаків, як заощадити на iPhone навіть після зростання мита Економія на iPhone в умовах нових мит від Трампа (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Після підписання Трампом указу про введення "взаємних мит" для країн по всьому світу купівля iPhone стане значно дорожчою. Однак існують способи заощадити, незважаючи на зростання цін.

РБК-Україна (проект Styler) у матеріалі розповідає, як заощадити на iPhone навіть після зростання мит.

Обирайте старіші моделі

З виходом нових поколінь iPhone ціни на попередні моделі зазвичай знижуються. Хоча ви можете упустити найостанніші функції, старіші iPhone все ще забезпечують високоякісний досвід і отримують оновлення iOS протягом кількох років. Наприклад, iPhone дворічної давності, ймовірно, буде значно дешевшим за новітню модель.

5 лайфхаків, як заощадити на iPhone навіть після зростання митаВи можете купити старішу модель iPhone (фото: Mashable)

Розгляньте відновлені пристрої

Купівля сертифікованого відновленого iPhone безпосередньо в Apple або у надійного стороннього продавця може призвести до значної економії. Ці пристрої проходять перевірку, очищення і відновлення до повного робочого стану, часто з новою батареєю і гарантією.

Програми Trade-In

Ви хочете придбати нову актуальну модель iPhone, але не знаєте, що робити зі старим смартфоном? Багато магазинів техніки пропонують вигідні програми обміну старої техніки на нову, і Apple не виняток. Ця процедура називається trade-in, і вона дає змогу вам придбати бажаний пристрій із суттєвою знижкою.

По суті, це обмін старого iPhone на новий з доплатою (вартість старого пристрою віднімається від ціни нового). Ви одночасно вирішуєте два завдання: купуєте модель своєї мрії за вигідною ціною і позбавляєтеся від старого гаджета, фактично продаючи його за пристойну суму. Жодних сумнівних схем - усе відбувається швидко, прозоро й офіційно.

5 лайфхаків, як заощадити на iPhone навіть після зростання митаСкриншот

Обирайте відповідний час для покупки

Хоча передбачити коливання цін через тарифи складно, історично найкращий час для купівлі старішої моделі iPhone за зниженою ціною - це період навколо анонсу нової лінійки iPhone, зазвичай восени. Однак, з огляду на швидкий вплив мит, очікування може не гарантувати нижчі ціни на новітні моделі.

Шукайте розпродажі та знижки

Слідкуйте за пропозиціями від великих ритейлерів, особливо під час свят, таких як Чорна п'ятниця. Хоча значні знижки на найновіші iPhone рідкісні, ви можете знайти помірні зниження цін або пакетні пропозиції.

Будьте в курсі політичних змін

Торговельна політика і мита можуть змінюватися залежно від нових переговорів і угод. Будьте в курсі цих подій, щоб отримати уявлення про можливі коригування цін.

Розгляньте інші моделі смартфонів

Вивчення смартфонів від брендів, що виробляють пристрої за межами Китаю, може бути стратегічним кроком. Наприклад, Samsung виробляє пристрої в таких країнах, як Індія і В'єтнам, які можуть бути менш схильні до мит США. Однак важливо вивчити, де саме було вироблено конкретні моделі.

5 лайфхаків, як заощадити на iPhone навіть після зростання митаВивчіть, де саме були вироблені інші моделі смартфонів (фото: TechRadar)

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При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: iStore, Apple Insider, The Verge.

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