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5 лайфхаков, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлин

Четверг 03 апреля 2025 20:00
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5 лайфхаков, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлин Экономия на iPhone в условиях новых пошлин от Трампа (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

После подписания Трампом указа о введении "взаимных пошлин" для стран по всему миру покупка iPhone станет значительно дороже. Однако существуют способы сэкономить, несмотря на рост цен.

РБК-Украина (проект Styler) в материале рассказывает, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлин.

Выбирайте более старые модели

С выходом новых поколений iPhone цены на предыдущие модели обычно снижаются. Хотя вы можете упустить самые последние функции, более старые iPhone все еще обеспечивают высококачественный опыт и получают обновления iOS в течение нескольких лет. Например, iPhone двухлетней давности, вероятно, будет значительно дешевле новейшей модели.​

5 лайфхаков, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлинВы можете купить более старую модель iPhone (фото: Mashable)

Рассмотрите восстановленные устройства

Покупка сертифицированного восстановленного iPhone напрямую у Apple или у надежного стороннего продавца может привести к значительной экономии. Эти устройства проходят проверку, очистку и восстановление до полного рабочего состояния, часто с новой батареей и гарантией.

Программы Trade-In

Вы хотите приобрести новую актуальную модель iPhone, но не знаете, что делать со старым смартфоном? Многие магазины техники предлагают выгодные программы обмена старой техники на новую, и Apple не исключение. Эта процедура называется trade-in, и она позволяет вам приобрести желаемое устройство с существенной скидкой.

По сути, это обмен старого iPhone на новый с доплатой (стоимость старого устройства вычитается из цены нового). Вы одновременно решаете две задачи: покупаете модель своей мечты по выгодной цене и избавляетесь от старого гаджета, фактически продавая его за приличную сумму. Никаких сомнительных схем - все происходит быстро, прозрачно и официально.

5 лайфхаков, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлинСкриншот

Выбирайте подходящее время для покупки

Хотя предсказать колебания цен из-за тарифов сложно, исторически лучшее время для покупки более старой модели iPhone по сниженной цене - это период вокруг анонса новой линейки iPhone, обычно осенью. Однако, учитывая скорое влияние пошлин, ожидание может не гарантировать более низкие цены на новейшие модели.​

Ищите распродажи и скидки

Следите за предложениями от крупных ритейлеров, особенно во время праздников, таких как Черная пятница. Хотя значительные скидки на самые новые iPhone редкие, вы можете найти умеренные снижения цен или пакетные предложения.​

Будьте в курсе политических изменений

Торговая политика и пошлины могут меняться в зависимости от новых переговоров и соглашений. Будьте в курсе этих событий, чтобы получить представление о возможных корректировках цен.

Рассмотрите другие модели смартфонов

Изучение смартфонов от брендов, производящих устройства за пределами Китая, может быть стратегическим шагом. Например, Samsung производит устройства в таких странах, как Индия и Вьетнам, которые могут быть менее подвержены пошлинам США. Однако важно изучить, где именно были произведены конкретные модели.

5 лайфхаков, как сэкономить на iPhone даже после роста пошлинИзучите, где именно были произведены другие модели смартфонов (фото: TechRadar)

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При подготовке материала использовались следующие источники: iStore, Apple Insider, The Verge.

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